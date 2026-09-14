港鐵背心男腋下夾扶手柱　女乘客崩潰：以後點敢扶　網民：柱留香

港鐵「柱男柱女」新招式？有女生近日乘搭港鐵，在車廂目擊1名穿黑色背心的男子用腋下夾着扶手柱，她拍下照片於網上公審，引來一眾網民大呼「唔衛生，勁自私，超嘔心，唔想睇！」、「柱留香」、「樓主今次真係『夾腋難逃』」、「狐柱，全集中，狐之呼吸」、「簡直係狐狸先生+海膽小姐擘大個口」、「留低好大陰影」、「嗰啲鍾意攬實條柱嘅大媽有福了」，有網民就說「現實中有咩事請即時同當事人講，如果冇用先影佢放上嚟」。



有女生近日乘搭港鐵，在車廂目擊1名穿黑色背心的男子用腋下夾着扶手柱。（Threads@sophiacmc0908）

該女生在Threads發文發相，1名穿黑心背心的男子左手環繞扶手柱舉高，腋下碰着扶手柱，視覺畫面十分震撼，讓人隔着屏幕都覺得惡心，有欠衛生。女生崩潰道：「我以後仲點敢揸條柱。」

我以後仲點敢揸條柱。 港鐵女乘客

港鐵背心男腋下夾扶手柱 女乘客網民齊崩潰

「我冇做錯嘢啊，點解要俾我睇呢啲嘢」



「聞到好臭同feel到濕」



「生得細粒嘅女仔個鼻嘅高度」



「用胳肋底毛嚟抹扶手」



「點解要用加拿大（胳肋底）夾住條柱咁核突」



「佢唔只緊握，仲要夾實，實在太安全了」



「啲腋毛有強大摩擦力同抓力，真係企得好穩陣」



「真係吹呢啲人唔漲，佢哋完全唔覺得尷尬」



「見到呢啲，我第一句就粗口，零尊」



「直接喺碌柱噴消毒噴霧」



「求下Thread唔好再推核突男人畀我，我只係想睇靚仔，唔該」



女生崩潰道：「我以後仲點敢揸條柱。」（資料圖片）

網民：鍾意攬柱嘅大媽有福了

「嗰啲鍾意攬實條柱嘅大媽有福了」



「平時需要揸住條柱嘅人就大鑊了」



「一係挨，一係揸，呢個玩法好少見」



「好彩我矮，應該揸唔到條柱咁高嘅位置」



「本身已經企唔穩，依家連唯一把柄都無埋，我唔搭地鐵了」



「揸條柱低啲的位置比較安心」



「搭地鐵真心要練平衡」



「冇見過，但我一直搭車戴口罩 + 用紙巾隔一隔去揸扶手」



網民表示：「嗰啲鍾意攬實條柱嘅大媽有福了。」（資料圖片）

網民分享目擊過的惡心行為

「所以我覺得每次掂過扶手，抹手搓手真係好合情合理，見過撩完鼻屎又捉住扶手」



「上次見到有個阿叔猛咁捽腳指，捽完一手揸落上面啲吊環度，之後我無再掂過港鐵啲扶手同埋吊環」



「我諗起我揸住條柱，後嚟有個阿姐上車，又係咁倚住，佢加拿大（胳肋底）位掂我啲手指，有汗」



「再核突啲嘅X街都有啦，撩完鼻屎再周圍揩，屙完尿屙完屎唔洗手周圍摸又有」



「所以情願早啲出門口都搭巴士好過地鐵，起碼有得坐，唔使同人逼又冇咁臭」



（Threads@sophiacmc0908）