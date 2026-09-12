港鐵女生疑吸依托咪酯難企穩！目擊者拍片舉報　網民籲通知職員

依托咪酯（前稱太空油）已被港府列為毒品，吸食或管有均犯法，但仍然有人當眾透過電子煙吸食。今年9月9日有網民匿名在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載影片和照片，表示今年5月16日見到1名女生在港鐵車廂公然吸食依托咪酯，於是致電999報案，接線生要求樓主跟隨對方，若女生下車，就立即通知職員。樓主因擔心對方有同黨，所以沒有尾隨，但同時發送訊息給WhatsApp舉報熱線。



如果遇到這些情況，一定要立刻拍照及報警處理，不要坐視不理，為咗香港的未來，大家都要出一分力！ 樓主提醒大家

從樓主上載的影像和照片，女生坐在港鐵列車車廂地面，之後站起身來，手持懷疑含有藏依托咪酯的電子煙，狀似未能站穩，要依靠着站旁邊的人，但未知是否同伴。



女生坐在港鐵列車車廂地面。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「冰山一角」

「太多港版太空人」

「即時通知港鐵職員啦」



女生之後站起身來，手持懷疑含有藏依托咪酯的電子煙。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

保安局在官方網站強調，吸食依托咪酯的後果非常嚴重，例如吸食者會全身抽搐、神志不清、皮膚潰爛、身體不受控等類似「喪屍」的狀態，令吸食者的醜態盡露，尊嚴掃地，成為人生中難以磨滅的污點。

女生之後站起身來，手持懷疑含有藏依托咪酯的電子煙。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

警務處提醒市民，如果希望就依托咪酯作出舉報，請致電「6629 2966」，或發送訊息至WhatsApp「6629-2966」或微信「eto-report」作出舉報。如需緊急協助，市民應致電999，舉報平台不適用於一般報案或其他非依托咪酯相關毒品的舉報。

女生懷疑未能站穩，要依靠着站旁邊的人，未知是否同伴。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

警務處更強調，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款1,000,000港元及 監禁7年 。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）