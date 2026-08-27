明代鹽商為何富可敵國？《花開錦繡》揭鹽務制吏治腐敗與民生血淚

由鄧科執導、丁禹兮與鄧恩熙主演的內地古裝劇《花開錦繡》開播後，劇中描繪的江南鹽商盛況與朝堂權謀成為觀眾熱議焦點，本劇以男主角、私鹽販趙凌（丁禹兮飾）與落難千金傅庭芸（鄧恩熙飾）的逃亡為主線，帶出明代鹽商與官場交織的利益網絡。



故事透過2人的歷險，揭示明初「開中法」從「以糧換引」改為「折銀繳納」後的制度潰爛——本該維繫邊防與鹽價平衡的政策，變質為權貴與揚州鹽商勾結斂財的工具。劇中將揚州鹽商的揮金如土與底層灶戶（煎鹽苦力）的苦難對照，官鹽層層加價且品質低劣，倒逼百姓轉買私鹽，甚至連官員也下場走私。這套腐敗的鹽政體系，抽乾了民脂民膏，直接加速了大明王朝崩潰。



《花開錦繡》以私鹽販趙凌與落難千金傅庭芸的逃亡為主線，鋪開明代鹽商與官場交織的利益網絡。（微博@花開錦繡官微）

朝廷壟斷鹽政 專賣制度成財政命脈

在明代，食鹽絕非單純調味品，更是專制政權緊咬不放的「財政命脈」。按《明史·卷八十·食貨志四》記載，明代在兩淮、長蘆等地設立鹽場，將食鹽生產、運輸與銷售全數納入官府控制。這套專賣制度表面掛着「充實國庫、安邦定國」大旗，從一開始就埋下官員貪腐與奸商謀利的漏洞。

劇中將揚州鹽商的揮金如土與底層灶戶的苦難對照，揭示鹽政體系腐敗。（微博@花開錦繡官微）

「開中法」變質 納糧換引改為現銀買賣

明初為解決北方邊防數十萬大軍糧餉，明太祖朱元璋實施「開中法」：商人只需運糧到邊關交給軍隊，即可換得取鹽憑證「鹽引」，再前往指定鹽場領鹽販賣。最初運糧、換引、售鹽本是同一批商人，後續鹽業利潤不斷擴大，行業才逐漸拆分。奔波邊塞、專門運糧換引的人被稱為邊商；坐鎮內地、收購他人鹽引、排隊領鹽銷售的人為內商。根據「開中法」，這套「邊商報中、內商守支」制度在明初成效顯著，朝廷毋須撥款、毋須徵調民力，依靠民間商人自發運輸，就解決了邊地軍糧需求，還可保障全國食鹽供應、穩定物價。

趙凌升官入仕後，憑借帳簿與鹽樣徹查化營縣鹽商勾結弊案。（微博@花開錦繡官微）

然而到了弘治年間，戶部尚書葉淇推行改革，將運糧改為直接繳納現銀（即「折色」）。《明史·卷七十七·食貨志一》記載，此舉導致商人撤離邊塞、邊疆土地荒廢、軍糧價格飛漲。當「拿糧換引」變成「花錢買引」，鹽引便脫離國防補給初衷，淪為京城權貴與江南大鹽商勾結的「金融債券」，只要有錢、有權、有人脈，就能囤積大量鹽引，壟斷整個區域的食鹽貿易。

趙凌帶人前往戶部喻閣老公署收走安州鹽運帳本。（《花開錦繡》電視劇截圖）

在《花開錦繡》中，男主角趙凌查收的鹽引帳冊，正是制度崩壞後，官僚勒索商人、商人買通權貴所留下的證據。

趙凌帶人前往戶部喻閣老公署收走安州鹽運帳本。（《花開錦繡》電視劇截圖）

趙凌帶人前往戶部喻閣老公署收走安州鹽運帳本。（《花開錦繡》電視劇截圖）

揚州鹽商極致奢華 基層灶戶世代困苦

劇中，鹽商身着華服，在揚州亭台樓閣中揮金如土，但這些財富全數建立在基層「灶戶」血汗之上。《明史·卷八十·食貨志四》記載，明代戶籍制度將灶戶死死鎖定在海岸線上，世代不得翻身。

灶戶終年站在赤日或寒風中，汲取海水、煎煮鹽滷，蓬頭垢面，活得不如牲口。（AI生成圖片）

官府給予灶戶的補助極其微薄，還常遭層層剝削。按照明代規制，灶戶每年必須按時繳納固定數量的官鹽，也就是「鹽課」，這是無法逃避的強制任務。除了定額官鹽，他們額外煎製出來的多餘食鹽即為「餘鹽」，原本是灶戶唯一的額外收入來源。但鹽商與鹽運使利用《大明會典·卷三十四》所載「餘鹽買補」的制度漏洞，低價賤買灶戶私煎的餘鹽，再以高昂官鹽價格轉賣。灶戶們居所不蔽風雨，粗糲不能飽餐，甚至因完不成鹽課被迫逃亡、賣兒鬻女。

與此同時，貴族卻將細鹽作為歌舞表演道具，僅為使舞台看起來更乾淨明亮。

傅家為給家族嫡女傅庭芸鋪路，不惜向鹽商借來數萬斤細鹽鋪地，擺出「撒鹽成雪」浩大排場。（《花開錦繡》電視劇截圖）

鹽貴如金百姓吃不起 官員參與走私逼民造反

官鹽因包含無數層官員提成、鹽商暴利，到百姓嘴裏時，已經貴如金子。官鹽運輸過程又無人監管，普遍摻入大量泥沙雜質，品質粗劣不堪。老百姓吃不起官鹽，只能轉買私鹽，這也是為什麼《花開錦繡》中趙凌這類「私鹽販」能有龐大生存空間。

官鹽經過層層加價，百姓幾乎吃不起鹽。（《花開錦繡》電視劇截圖）

官鹽經過層層加價，百姓幾乎吃不起鹽。（《花開錦繡》電視劇截圖）

雖然《明史·卷八十·食貨志四》記載，朝廷對販賣與窩藏私鹽者處以重刑，動輒論死或充軍，但高額利潤驅使官員自設走私網絡。官府一手用重刑恐嚇平民，一手靠私鹽謀取巨額黑金，逼得貧苦百姓不得不揭竿而起，走向造反。明代鹽務缺乏權力監督徹底崩潰，利國利民的制度竟被腐敗侵蝕殆盡。

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