荃灣男疑扯狗繩凌空吊起小狗！女生拍片斥虐狗：衝埋去影住佢先停

這樣放狗？有女生在社交平台上傳影片，指在荃灣目擊有男子帶狗散步，但公審對方使用狗繩凌空吊起狗狗，又強行拉扯狗繩，試圖迫使趴在地上不願走動的狗狗離開，她於是上前怒斥男子惡行，狠批「唔識養唔好X養啦」。網民亦譴責男子行為，「無愛心無耐性唔好養」、「睇落去隻狗狗都年紀大，休息下都唔得」。



荃灣有男子遛狗，被指強行使用狗繩拉扯、兼凌空吊起小狗。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

荃灣有男子遛狗，被指強行使用狗繩拉扯、兼凌空吊起小狗。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

但有留言估計男子並非狗主，「呢身裝備，似職業放狗」，並在專門為寵物而設的應用程式發現有提供遛狗保姆服務，其中1名保姆的照片和片中男子相似，遂貼出圖片籲狗主小心，「有理由懷疑佢只係收錢放狗」。



荃灣男強拉狗繩扯狗 再被指凌空吊起小狗

該目擊女生在threads帳號上傳約30秒影片，指在荃灣私人屋苑爵悅庭外，直擊片中男子「凌空吊起隻黑色貴婦狗起碼2秒」，之後又強行拖行另一隻松鼠狗，形容「（我）即刻衝埋去影住佢先停」，看不過眼對方虐狗行為於是拍片公審，呼籲認識男子的人士「唔該教下佢點樣對待生命」。

有女生在荃灣直擊男子遛狗時，形容對方「凌空吊起隻黑色貴婦狗起碼2秒」。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

目擊女生斥黐線：唔識養唔好X養 警告男子或會報警

影片顯示，該名戴眼鏡的男子正在遛狗，並用狗繩牽着黑色的貴婦犬和體型細小的松鼠狗，其中松鼠狗多次趴在地上不願走動，而男子則拉扯狗繩，試圖催促牠起身離開。樓主聲稱當時目擊對方凌空吊起狗狗，於是開啟「機關槍式」怒罵男子：「喂，你唔好咁對啲狗啦，有無搞錯呀」、「唔識養唔好X養啦」、「黐X線㗎你」，並警告對方不要再次粗暴對待動物，「你再係咁我報警拉X你呀」；男子面對樓主喝罵一言不發，只是淡然向狗狗發話「行啦好無呀」，然後不停拉扯狗繩，疑想盡快離開現場。

男子使用狗繩牽着黑色貴婦犬和體型細小的松鼠狗，其中松鼠狗多次趴在地上不願走動。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

男子使用狗繩牽着黑色貴婦犬和體型細小的松鼠狗，其中松鼠狗多次趴在地上不願走動。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

男子則拉扯狗繩，試圖催促松鼠狗起身離開。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

樓主看不過眼怒轟「唔識養唔好X養啦」，並警告對方再有下次將會報警處理。（「threads@ply_ply_ply_」影片截圖）

網民斥男子行為等同虐狗

片段引來網民圍剿男子，「隻松鼠（狗）唔想行仲要格硬拖佢」、「隻狗都攰要趴低，咁趕時間，點解唔手抱？」、「睇落去隻狗狗都年紀大，休息下都唔得」、「無愛心無耐性唔好養」、「你見到都咁，見唔到可能仲恐怖，呢啲人當動物係乜」、「有冇諗過倒返轉自己係隻狗，嗰一刻個感受」，又讚揚樓主勇於指正男子行為，「多謝你出聲屌X佢！」。

體型咁細根本承受唔起拉扯，隨時整親頸椎 網民意見

男子疑為遛狗保姆！ 網民籲狗主要小心

惟有留言認為片中男子並非狗主，「如果隻狗係佢嘅，個局面應該係互X」、「呢身裝備，似職業放狗」。及後有網民貼出圖片，顯示有專門為寵物而設的平台有提供遛狗保姆服務，即主人下載應用程式後，可以自行配對並為毛孩挑選適合的保姆，而平台有遛狗保姆的照片和片中男子背影相似，故貼出照片籲狗主留意，「有理由懷疑佢只係收錢放狗」、「邊個主人俾錢呢位賤格虐待狗嘅pet walker呀？」、「幫襯佢嗰啲真係要小心」。

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