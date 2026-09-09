有片｜元朗女放大狗不上繩　放任高速奔跑撞人　男子勸籲無果公審

若狗隻並無「甩繩牌」，帶狗外出務必要牽繩！有港人夫於網上發文指出，元朗有女狗主帶大狗外出時不繫狗繩，放任大狗高速奔跑撞人，他多度勸也無改善，只好拍片放上網公審，直言「如果撞跌我懷孕緊嘅老婆，我輸唔起」。



網民批評不負責任的狗主，「元朗實在太多呢啲劣質狗主」、「放狗最怕遇到呢啲橫衝直撞嘅狗，雖然冇惡意，但我只想好好行路」、「師兄竟然忍到冇當場鬧個主人好勁，咁樣突然猛衝過來真係唔知咩企圖」、「大細狗都應該上繩，正如小朋友出街都要拖實啦下嘛」、「我都有養狗，都好討厭呢啲不負責任又唔做適當管束嘅狗主，叫又叫唔住隻狗，又無做服從訓練，簡直累街坊，俾佢哋累死我哋呢班負責任嘅狗主人」。



有港人夫於網上發文指出，元朗有女狗主帶大狗外出時不繫狗繩，放任大狗高速奔跑撞人。（Threads@vkayiuv）

該港人夫於Threads多度發文發片表示，「大狗屙屎就唔使上繩？呢個主人長期放繩唔理自己隻狗周圍走周圍撞人，完全唔控制隻狗，當我對你唔住，求下你將自己隻狗上繩」。

元朗女放大狗不上繩 放任高速奔跑撞人

人夫指出，該隻大狗會於街上高速衝向路人，「狗主人長期喺馬路邊放繩係極危檢嘅事」，他曾多度勸籲女狗主，給予機會，但從無改善過，「佢次次都話唔好意思，但每次都係得個講字，已經起碼講過5次以上」，無奈道「除咗放你上網都唔知仲可以做啲乜」。

佢次次都話唔好意思，但每次都係得個講字 發文人夫批評女狗主

影片見到，該隻大狗未有上繩。（Threads@vkayiuv）

人夫：帶住懷孕老婆同狗會兜路行

人夫又透露老婆懷孕中，「你隻狗就咁衝去我老婆到，仲唔即刻拉返住隻狗，到時撞跌我老婆，都唔知報唔報警好」，無奈道「帶住老婆同狗就會兜路行，寧願用多幾分鐘時間返屋企，唔出現喺現場就無事，因為我真係輸唔起」。

對於有網民批評他放小狗也不上繩，人夫指出，「自從元朗發生狗咬死狗後，我哋已經唔敢喺公園放繩畀隻狗周圍跑，因為知道上繩嘅重要性，上繩先係保護到隻狗。片中主人係慣犯，咬死狗事件發生咗都無汲取教訓」。

片中主人係慣犯，咬死狗事件發生咗都無汲取教訓 發文人夫批評女狗主

穿紅色上衣的女狗主未有為大狗上繩，人夫出聲提醒，女狗主稱「（狗）要屙屎」。（Threads@vkayiuv）

女狗主解釋因「（狗）要屙屎」不上繩

人夫上載了兩段影片，見到穿紅色上衣的女狗主未有為大狗上繩，人夫出聲提醒，女狗主稱「（狗）要屙屎」，人夫指即使大便也要上繩，女狗主用手遮擋鏡頭說「唔好意思，我而家整」。另1段影片，該隻大狗衝向人夫的懷孕老婆及小狗，孕妻急忙喝止，大狗其後跑回女狗主方向，女狗主出聲指令一同上天橋離開。

影片見到，該隻大狗衝向人夫的懷孕老婆及小狗，孕妻急忙喝止。（Threads@vkayiuv）

影片見到，該隻大狗衝向人夫的懷孕老婆及小狗，孕妻急忙喝止。（Threads@vkayiuv）

網民：元朗真係好多放養狗

「呢個post（留言區）啲狗主咩事，明知隻狗不受控都出街唔拖繩，由得隻狗周街見人就衝都話無事好友善，出事就話係狗主問題無教好啲狗，而家有人出嚟指證問題狗主，又要包裝到咁放狗法無問題，真係見棺材都唔流眼淚」



「講真，元朗真係好多放養狗，留言嘅大家唔好話見到隻狗咁友善過嚟就係好事，放養好X危險，唔知亂過馬路又或者街度食錯嘢，其實上繩都係保障返大家包括人同狗，除非有免上繩牌」



「首先呢就唔係個個人都鍾意狗，唔鍾意咁唔代表會傷害佢……明明放狗就係要帶繩，嚇親人咁點算？唔通又話人哋細膽呀？點解你哋放狗嘅權利要建立喺我人權之上呢？」



「阿姐身上面有無繩㗎？你下次唔好彩老遠見到佢就兜路啦，呢啲阿姐好煩，就算有起事上嚟，一嚟扯唔住隻狗，淨係識嗌狗名拍下手咁，二嚟你太太粗身大勢，三嚟你隻狗狗細隻又會吠返轉頭，你係主人一定覺得狗狗只係保護主人，但狗同狗唔係咁睇㗎，條片睇到都覺牙煙。我拖住隻大狗見到細狗都會兜路，費事有咩衝突」



「我都誠懇地請各位飼主做好自己的本分、做好主人嘅責任，唔好因為你哋嘅錯誤行為而影響到小寵物被人貼上不公平對待，佢咃都只係無辜受累的，你們嘅行為好影響佢哋被歧視，拜託」



該隻大狗衝向人夫的懷孕老婆及小狗。（Threads@vkayiuv）

其他狗主講述遭同1隻大狗襲擊的經歷

「係咪叫旺財？我放狗都試過俾佢咁衝埋嚟，我抱起我隻狗佢就撲埋我度，我隻腳條疤都係因為佢。隻狗無辜嘅，又唔想搞到佢，衰嘅係個主人，我自己隻狗都未整損過我」



「又係佢，佢慣犯嚟，我隻狗同佢隻狗唔啱key，離遠見到佢都會避開，X佢老X佢隻狗見到我哋就即刻跑過嚟想咬同攻擊，然後佢又唔夠力拉住佢隻狗，同埋兩隻狗就打交嗰陣仲慢慢行，完全唔care」



人夫回覆網民：「我都有養狗，我養細狗，之前我見到佢隻狗衝過嚟，已經即刻抱起我隻狗，佢隻狗成個撲落我隻腳，抓我隻腳，嗌咗勁耐，佢主人先慢慢行過嚟」



大狗其後跑回女狗主方向。（Threads@vkayiuv）

狗主帶狗隻出街不繫狗繩有什麼刑罰？

根據香港法例第421章《狂犬病條例》第23條，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。

根據香港法例第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條，任何人不得安排、容受或准許任何大型狗隻（體重達20公斤或以上）進入或留在公眾地方，除非該狗隻是被人用一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引的；或該狗隻是用一條長度不超逾1.5米的狗帶以不會對公眾及動物的安全以及該狗隻的福利構成危險的方式穩妥地縛在固定物體上。任何人違反第（1）款，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁3個月。

大狗其後跑回女狗主方向，女狗主出聲指令一同上天橋離開。（Threads@vkayiuv）

大狗其後跑回女狗主方向，女狗主出聲指令一同上天橋離開。（Threads@vkayiuv）

狗主可為大型狗隻考甩繩牌？考試有什麼內容？

根據漁護署網頁資料，若狗主相信所飼養的大型狗隻訓練有素，並希望狗隻可以在不受狗帶牽引的情況下運動，可參與「大型狗隻豁免規管考試」，漁護署會在每年舉行數場考試。

考試分為「性情評核」及「控制能力評核」，「控制能力評核」分為「與沒有狗帶牽引的狗隻一起行走」、「遇到陌生人」、「召回狗隻」、「遇到用狗帶拖着狗隻的陌生人」4個部份。

漁護署均會對所有通過豁免考試的大型狗隻發出1個徽章及1張證明書。根據香港法例，該狗隻在進入或留在公眾地方時，其頸圈或胸帶必須帶上有關徽章；否則，狗主便須遵從第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條管制該狗隻。

所有通過「大型狗隻豁免規管考試」的狗隻，會獲漁護署發出1個徽章。（小紅書圖片）

（Threads@vkayiuv / 漁護署）