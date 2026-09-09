筲箕灣狗狗遭獨留餐廳！狗主離開逾20分鐘買外賣　街坊斥不負責任

為配合寵物友善政策，香港於2026年7月9日起實施新政策，只有獲食環署批准的指定食肆，方能攜帶狗隻進入，而飼主仍需遵守多項守則。有筲箕灣街坊在社交平台群組發文，指目睹有狗主為了前往買外賣，竟然將狗隻獨留在餐廳內，雖然對方有使用狗繩捆綁避免狗狗被偷走，但樓主擔憂狗隻安全，決定等候狗主返回才安心離開，事後則批評對方失職。



為配合實施寵物友善政策，由2026年7月9日起，只有獲食環署批准的指定食肆，方能攜帶狗隻進入。（AI生成圖片）

有網民認為狗主過分大安旨意，「買外賣都可以帶住隻狗㗎，喺門口等咋嘛！」、「俾人抱走咪喊」，有人則擔心會再次發生「狗咬狗」悲劇，「萬一有大野狗經過，追入嚟咬呢隻狗仔， 又係危險」。



筲箕灣狗主獨留狗隻在餐廳 狗狗坐座椅、狗繩纏枱腳

該街坊於周一（7日）在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，透露當時到鄰近太安樓某間內地連鎖餃子及雲吞店用餐，其間發現有狗主獨留狗狗在店內，目擊對方「將條狗繩纏咗喺個枱腳度，就咁就走咗去」。樓主初時以為狗主前往點餐，「點知勁耐都唔見佢返嚟」，而他當時其實經已用餐完畢，但考慮到涉事食肆並非寵物友善餐廳，「呢排風頭火勢，如果有啲X街見到有隻狗喺度，又報漁記食環咁就大鑊」。擔心狗狗安全下，樓主選擇等候狗主回來。

狗狗坐在店內餐椅等候主人，樓主形容狗狗全程相當乖巧，「冇跳過落地」。（「fb＠筲箕灣西灣河關注組 」圖片）

街坊形容狗隻乖巧：冇跳過落地

樓主上傳的相片顯示，1隻白色博美犬（亦稱松鼠狗）乖巧地坐在店內餐椅上等候主人。加上餐椅高度，牠身高剛好比餐枱高，足夠讓牠探出圓圓的頭，而牠微微張開嘴巴並伸出舌頭，展現可愛模樣。樓主形容狗狗當時全程坐在椅子上，「真係好乖，冇跳過落地」。

狗主離開20分鐘前往買外賣 街坊斥不負責任

樓主透露相隔至少20分鐘，狗主才「大模斯樣」返回餐廳，「原來去咗買外賣！」。樓主不滿對方未有照顧好狗狗，遂拍下照片呼籲認識對方的親朋好友，「唔該你反映返畀狗主聽啦，希望佢反省下啦」、「小心啲，負責任啲，好唔好？」。

一日到黑都有狗走失唔見，咪就係咁（解）囉！ 街坊不滿

網民批狗主缺乏危機意識

不少網民批評狗主失職，「呢個狗主都幾X仆X」、「買外賣都可以帶住隻狗㗎，喺門口等咋嘛！下次要走開嘅話，同餐廳職員講聲啦～無交帶主人！」、「俾人抱走咪喊」，同時擔心再度發生於8月中在元朗YOHO出現的「狗咬狗」事件，「萬一有大野狗經過，追入嚟咬呢隻狗仔， 又係危險」。



憂食環巡查連累食肆

有人認為萬一食環署接獲舉報，主人或會因貪一時之便而連累食肆，「間嘢唔係寵物友善，店員都畀佢帶入仲要唔出聲？」、「 餐廳無理由見唔到，一陣俾班人知道，餐廳就麻煩」、「我覺得報食環嗰個唔仆X，個主人先仆X」。

網民認為即使攜同狗隻亦可在餐廳外等候外賣，不用將狗狗獨留在餐廳內。（AI生成圖片）

涉事餐廳並未設「狗店長」

雖然有留言猜測，相中狗隻未必屬於一般顧客，「隻狗坐得呢嗰位，證明應該與店主好老友啦」、「有冇可能主人係餐廳老闆，隻松松係太子爺如常落嚟巡舖咋」、「狗繩纏咗喺個枱腳，仲點走失呀」。不過根據網上資料顯示，涉事連鎖餐廳並沒有「狗店長」，故相信狗狗為客人所屬。

（facebook「筲箕灣西灣河關注組 」）