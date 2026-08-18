長沙灣伯伯帶狗散步過馬路不牽繩　狗主籲小心：兩狗會衝埋嚟咬狗

元朗YOHO棒棒糖公園8月17日發生恐怖「狗咬狗」事件，1隻重達60公斤的大型犬，在20分鐘內分別咬死1隻17歲迷你貴婦狗和1隻4歲比熊犬，引起全城關注。有長沙灣狗主同日於網上發文批評當區1名餐廳老闆伯伯，每天帶兩隻狗在街上散步不牽狗繩，兩隻狗亦具攻擊性，「見到狗就會發癲，唔睇車衝埋嚟咬狗」，他多次提醒伯伯都被回嗆，只能拍片發文提醒其他狗主，直言「唔希望再有狗出事」，提醒「經過長沙灣嘅人都小心啲」。



有街坊網民留言指出，「佢（伯伯）話兩隻狗女好乖喎，兩隻一齊衝埋嚟真心驚驚」、「我隻狗都俾佢2隻狗圍過兩次，嚇到我隻狗經過餐廳門口都驚到行出馬路，X過佢1次叫佢拖繩，同佢講過下次見到就報警，咪都係一X樣」。



有長沙灣狗主於網上發文批評當區1名餐廳老闆伯伯，每天帶兩隻狗在街上散步不牽狗繩。（Threads@hk_west_dogowner）

該長沙灣狗主於Threads發文發片指出，「長沙灣呢個阿伯，就係日日放2隻狗唔上繩，2隻狗見到狗就會發癲，唔睇車衝埋嚟咬狗，已經X咗佢好多次，亦都俾佢X返轉頭」。

長沙灣伯伯帶兩狗散步不牽繩

樓主表示，「我隻唔係小狗，當時我只可以用盡全力抱起我隻狗，反應唔切真係會俾兩隻狗咬死」。

樓主指出，兩隻狗具攻擊性，「見到狗就會發癲，唔睇車衝埋嚟咬狗」。（Threads@hk_west_dogowner）

樓主收多名狗主訊息：被兩狗襲擊過

影片見到，該伯伯帶着兩隻狗過馬路，伯伯走在前頭，兩隻狗未有牽狗繩，跟在身後自行過馬路，幸當時車流量並不多，無車輛轉入這條馬路。

樓主又說，伯伯是當區1間餐廳老闆，兩隻狗住在餐廳內，他收到幾名長沙灣狗主的訊息，「已經俾呢2隻狗襲擊過」，樓主直言「唔希望再有狗出事」，提醒「經過長沙灣嘅人都小心啲」。

樓主多次提醒伯伯要牽狗繩都被回嗆，只能拍片發文提醒其他狗主。（Threads@hk_west_dogowner）

網民斥伯伯不負責任：過馬路咁輕率

網民紛紛批評伯伯，「佢完全唔理兩隻狗過唔過到馬路」、「呢啲人真係冇得救！出街帶寵物要負責任㗎，過馬路都可以咁輕率」、「萬一有車車到佢自己兩隻狗都唔好啦」、「每次都係主人問題，不在狗狗身上」。

有網民分享目擊到的情況，「見過佢幾次放2隻狗喺馬路中島度屙尿，又唔淋水，勁大浸味，成日見兩隻狗困喺餐廳勁細個空間入面，睇到都覺得慘」、「呢2隻狗，連人都會撲上去，見過有人過緊宇宙商場對住嗰條馬路，呢2隻狗無啦啦撲人哋隻腳，人哋鬧埋主人先放開，但咁耐，個主人照樣唔上繩」。

樓主直言「唔希望再有狗出事」，提醒「經過長沙灣嘅人都小心啲」。（Threads@hk_west_dogowner）

網民：勸唔到，唯有保護好自己隻狗

有網民認為伯伯是採用上一輩的養狗方式，「其實老闆又唔係唔錫兩隻狗，朝朝都同兩隻狗去行山，晚上再放1次狗，都花時間心機。事實上兩隻狗都有試過走失，阿叔搵咗幾個鐘先搵返，都一樣唔上繩，應該無人叫得聽。佢就真係非常老一輩嘅養狗方式，食湯渣、魚骨，唔上繩唔執屎。我帶狗都一定會遠離佢，因為兩隻中有1隻有攻擊性，有時正常，有時突然發惡，太難捉摸。勸唔到，唯有保護好自己隻狗」。

有街坊網民留言指出，「佢（伯伯）話兩隻狗女好乖喎，兩隻一齊衝埋嚟真心驚驚」。（Threads@hk_west_dogowner）

狗主帶大型狗隻出街不繫狗繩有什麼刑罰？

根據香港法例第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條，任何人不得安排、容受或准許任何大型狗隻（體重達20公斤或以上）進入或留在公眾地方，除非該狗隻是被人用一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引的；或該狗隻是用一條長度不超逾1.5米的狗帶以不會對公眾及動物的安全以及該狗隻的福利構成危險的方式穩妥地縛在固定物體上的。任何人違反第（1）款，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁3個月。

網民批評伯伯，「呢啲人真係冇得救！出街帶寵物要負責任㗎，過馬路都可以咁輕率」。（Threads@hk_west_dogowner）

狗主可為大型狗隻考甩繩牌？考試有什麼內容？

根據漁護署網頁資料，若狗主相信所飼養的大型狗隻訓練有素，並希望狗隻可以在不受狗帶牽引的情況下運動，可參與「大型狗隻豁免規管考試」，漁護署會在每年舉行數場考試。

考試分為「性情評核」及「控制能力評核」，「控制能力評核」分為「與沒有狗帶牽引的狗隻一起行走」、「遇到陌生人」、「召回狗隻」、「遇到用狗帶拖着狗隻的陌生人」4個部份。

漁護署均會對所有通過豁免考試的大型狗隻發出1個徽章及1張證明書。根據香港法例，該狗隻在進入或留在公眾地方時，其頸圈或胸帶必須帶上有關徽章；否則，狗主便須遵從第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條管制該狗隻。

所有通過「大型狗隻豁免規管考試」的狗隻，會獲漁護署發出1個徽章。（小紅書圖片）

（Threads@hk_west_dogowner / 漁護署）

其他報道：大埔屋苑管理處出通告！寫明樓層提醒嚴禁養狗 鄰居：隻狗成日吠

近年香港各界都主張寵物友善的環境，但部份屋苑仍明例禁止寵物入內，以保持環境安靜。本港有男子在Facebook群組「大埔人大埔谷」上載1張告示，出自太湖花園物業管理有限公司客戶服務中心，於今年7月17日發出，職員通知屋苑第1期第11座其中1層住戶，解釋屋苑公契嚴禁住客飼養狗隻，「請各狗主遵守本大廈有關公契條約，並盡快將家中狗隻重新安置」，強調「避免對鄰居造成不必要騷擾及保障公眾利益」，中心必須確保所有業主或租戶嚴格遵守公契規條，同時歡迎任何人致電中心聯絡。



管理處今年7月17日發出通告，屋苑公契嚴禁住客飼養狗隻，「請各狗主遵守本大廈有關公契條約，並盡快將家中狗隻重新安置」。（Facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

同層鄰居：隻狗成日吠，有人經過有聲就吠

樓主表示，自己住在該層，但強調他並非投訴人，「我鍾意狗，就算偷養我都覺得無問題，問題係呢位狗主隻狗成日吠，有人經過有聲就吠，嘈親隔籬被人投訴」、「平時我經過等𨋢，隻狗一聽到有聲都會吠，有時返到嚟一開𨋢門就聽到狂吠，我反而覺得主人應該要教佢唔准亂吠，但我覺得個主人無咁做，變相害咗隻狗」，樓主更指「7月28號，隻狗仲喺度，聽到吠聲，我估個狗主真係當佢（通告）冇到」。

網民建議：出錢出力推翻大廈公契

帖文引來許多網民討論，「寫埋第幾座第幾樓，肯定收到投訴啦」、「違反公契，可以被釘契」、「不嬲都係唔畀養狗」。

亦有人建議「其實如果啲狗主真係咁齊心、咁愛護自己嘅寵物，點解唔夾錢用司法途徑推翻大廈公契」、「出錢出力推翻大廈公契，為寵物爭取權益，咁先係負責任嘅寵物主人呀嘛」。

樓主住在同層，表示「呢位狗主隻狗成日吠，有人經過有聲就吠，嘈親隔籬被人投訴」。（AI生成圖片）

修訂大廈公契必須得到100%業權人同意

在香港，修改大廈公契比較困難，時任建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓曾表示，政府早期對大廈公契的監管不多，導致很多大廈公契條款五花八門，現時修訂大廈公契必須得到100%業權人同意，如果想修訂大廈公契不公平條款，需要從立法方面入手，但這是「大手術」，政府2024年修訂《建築物管理條例》時表明，很多大廈管理的議題比較複雜，而且具爭議性，政府會以先易後難方式處理。

（Facebook群組「大埔人大埔谷」）