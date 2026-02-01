日本74歲婦單戀46歲男鄰居　貼露骨字條涉性騷擾　因愛成恨終被捕

最近日本兵庫縣發生了一起讓人瞠目結舌的案子——一位74歲的老太太，因為單戀一名46歲的男子，居然在對方家門口貼滿露骨的性暗示紙條，甚至往院子裏扔衛生紙盒，最終因涉嫌違反《跟蹤騷擾防制法》被警方逮捕。



消息一齣，日本網友直接炸開了鍋：

「這年齡差是認真的嗎？」

「現實果然比電視劇還魔幻！」



根據日本《朝日新聞》的報道，這位住在兵庫縣的老太太，在過去幾個月裏，對一名46歲的男性鄰居展開了「執着攻勢」。（Youtube@ANNnewsCH）

74歲老太太對46歲男鄰居發起「執着攻勢」終被捕：

+ 4

「單相思」引發的荒唐騷擾案

根據日本《朝日新聞》的報道，這位住在兵庫縣的老太太，在過去幾個月裏，對一名46歲的男性鄰居展開了「執着攻勢」。

她先是偷偷在男子家門口張貼寫有女性生殖器相關字眼的紙條，後來變本加厲，從9月底到10月底，又連續貼了多張帶有性侮辱內容的紙條，比如「你滿腦子想的都是那個」「裝什麼清高」等等，甚至還把用過的衛生紙盒扔進對方庭院。男子一開始還忍着，但老太太的騷擾行為越來越頻繁，內容也越來越露骨，他終於受不了，在10月初選擇報警。

警方通過調查，很快鎖定了這名74歲的老太太。面對審訊，她坦白了自己是因為「感情得不到滿足」，出於嫉妒和怨恨才這麼做。「我就是看不慣他對我愛答不理的樣子。」老太太在供述中這樣說道。

網友評論：年齡不是問題，偏執才是！

這起案件在日本社交媒體上引發了熱烈討論，評論區簡直比劇情還精彩：

「這年齡差……奶奶，您這算是『逆齡戀愛』嗎？但方式也太嚇人了吧！」

「換成是46歲女性騷擾74歲老爺爺，輿論估計早就炸了。性別一換，評論過萬！」

「雖然但是，74歲還能為愛瘋狂，某種程度上也是『生命力頑強』了……」

「《孤獨の情熱》——這標題適合拍成深夜檔日劇，請演員倍賞美津子主演！」

「說到底，跟蹤騷擾不分年齡，希望法律能嚴肅處理，給受害者一個安寧。」



細節深扒：不是第一次，也不會是最後一次？

其實，這已經不是老太太第一次對這名男子進行騷擾了。據警方透露，她之前就曾因張貼類似內容的紙條被警告過，但顯然沒有收手。而這次，她的行為更加過火，紙條上的用語從最初的暗示升級為直白的性侮辱，還配上了一些不堪入目的簡筆畫。

更讓人哭笑不得的是，老太太在接受調查時，一邊承認錯誤，一邊還忍不住抱怨：「我對他那麼好，他憑什麼不理我？」這種「我得不到就要毀掉」的心態，讓辦案的警察都直搖頭。

跟蹤騷擾，無關年齡，只關乎界限

這起案件雖然聽起來有些荒誕，但背後反映的問題卻值得深思。跟蹤騷擾的本質，是對他人的邊界感和個人空間的肆意侵犯。無論施害者是年輕人還是老年人，無論動機是「愛」還是「恨」，這種行為都會給受害者帶來巨大的心理壓力和恐懼。

日本社會近年來對跟蹤騷擾問題的重視程度逐漸提高，相關法律也在不斷完善。但這起案件也提醒我們，法律的約束固然重要，社會對「情感偏執」的認知和干預也同樣關鍵——無論年齡多大，學會理性面對感情，尊重他人的意願，才是人與人之間相處的根本。

網友神總結：

愛而不得不是犯罪的藉口，74歲也不是任性的理由。人生漫長，可以痴情，但不能瘋魔啊！

延伸閲讀：京都藝妓慘遭狂跟猛拍騷擾 市政府向祇園小巷實施「禁足令」

+ 9

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】