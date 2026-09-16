15歲少年船難「抓船身苦撐62小時」奇蹟獲救　親睹2家人遺體飄走

美國阿拉斯加州一名15歲少年日前與哥哥及表親出海捕魚，沒想到小型漁船在白令海域翻覆，哥哥與表親不幸溺斃。少年則靠著緊抓翻覆船身，在冰冷海水中苦撐約62小時，最終獲美國海岸防衛隊發現並救起。家屬透露，少年獲救前曾試圖抓住哥哥及表親的遺體，直到兩人先後消失在海中。



這起事故發生於9月4日。15歲的德瑞克帕克阿格納安加（Derek Parker Aghnaanga）當時與35歲哥哥席德尼庫洛威伊（Sidney Kulowiyi）及34歲表親巴頓魯庫克（Barton Rookok）搭乘一艘約18英尺（約5.5米）長的小型漁船，從聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近出海捕魚。

阿拉斯加一名少年出海遇難，苦撐62小時奇蹟獲救。（Facebook@vina.kulowiyi）

出海漁船意外翻覆 阿拉斯加15歲少年苦撐62小時獲救：

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3人原本預計返家，但遲遲未現身，家屬因此通報失蹤，美國海岸防衛隊隨即展開搜索。9月7日上午，搜救機組在聖勞倫斯島附近海域發現翻覆的漁船，並注意到船身上有一名倖存者。

附近的漁船「西北探險家號」（Northwest Explorer）隨後前往救援。船長亞當．懷特（Adam White）表示，救援人員找到少年時，他已出現失溫症狀，全身不停發抖，但仍設法抓住救援繩索，最終被拉上船。

阿格納安加向救援人員透露，船隻翻覆後，哥哥被困在船下並溺水身亡；表親一度與他一起留在翻覆船身上，但在獲救前一晚不慎落入海中，最終也未能生還。少年則持續留在翻覆的船體上，直到搜救人員抵達。

苦撐62小時

報導指出，當地海水溫度約攝氏10度，少年在沒有食物及飲用水的情況下，在海上度過超過兩天。家屬表示，他在這段期間主要靠禱告支撐意志；救援人員則認為，他能一直留在翻覆船體上，避免長時間浸泡在冰冷海水中，是能夠存活下來的重要原因。

救援完成後，少年被送往諾姆（Nome）接受照護，目前正在家人陪伴下休養。這起事故造成哥哥與表親雙亡，遺體之後均被尋獲，當地小型社區也陷入悲痛之中。

對這名15歲少年而言，這場原本普通的捕魚之旅，最終卻變成一場長達62小時的生死求生。他雖然奇蹟般生還，卻也親眼目睹兩名親人在冰冷海域中喪生，這段經歷恐怕將成為他一生難以忘懷的記憶。

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