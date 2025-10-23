內地大叔捨命救墮海男　巨浪拍打狂撞礁石滿身傷　獲救者跪地感謝

日前，一段男子海上英勇救人的視頻，引發廣泛關注。



10月18日，江蘇連雲港海邊，一名男子在撿拾養殖生蠔浮球時不慎落水，危急時刻，王玉平奮不顧身，跳入海中救人，他被海浪多次拍打在礁石上，身上多處傷痕……

江蘇連雲港海邊，一名男子在撿拾養殖生蠔浮球時不慎落水，危急時刻，王玉平奮不顧身，跳入海中救人。（微博@央視視頻）

大風巨浪 有人不慎落水 他奮不顧身：

+ 7

救人者名叫王玉平，是一名冬泳愛好者，當天早上7點40分，王玉平剛游完泳上岸，突然聽到有人大喊：

救人啊，有人掉海裏了！

他循聲望去，只見一名男子在洶湧的海浪中掙扎，離岸邊越來越遠。

當時，海上風大浪高，陣風達8級左右，普通人連站在岸邊都十分困難。王玉平沒有絲毫猶豫，立刻抓起一個救生圈，先將救生圈拋向落水者，隨後縱身跳入冰冷的海中，就在他努力遊向落水者時，一個巨浪突然襲來，他身體失控摔向岸邊礁石，額頭被割開一條口子，鮮血順着臉頰往下流。

海上波濤洶湧，每遊一米都非常吃力，王玉平多次被海浪打回岸邊，體力消耗極大，身上也多處受傷，隨時都有生命危險，同伴們都勸他趕快回來，甚至落水者都大喊，太危險，不要救了，但救人的信念始終支撐着王玉平，他一次又一次奮力地遊向落水者，終於游到落水者身旁時，他讓落水者抓住救生圈，然後拉着對方遊向岸邊。

與此同時，岸上的人們也自發行動起來，有人找來繩索，大家齊心協力拉着繩子，將兩人往岸邊拽，每當王玉平和落水者就要靠近岸邊時，又會被巨浪衝開。

直到8點10分左右，兩人終於被成功拉上岸，上岸後，落水者激動地跪地感謝：

他（王玉平）要是真的出事，我良心上過意不去，謝謝大哥捨命救我！

此時，王玉平除了額頭的傷口外，身上還有多處擦傷，王玉平確認落水者無礙後，才在眾人的攙扶下前往醫院處理傷口。

王玉平除了額頭的傷口外，身上還有多處擦傷。（CCTV中央電視台）

面對大家的稱讚，王玉平樸實的話語裏滿是真誠：

救人完全是出於本能，在危急時刻，換作任何人都會伸出援助之手......這點傷沒什麼，我是學游泳的，更是一名黨員。

王玉平入院後，落水者李龍和他的愛人，也來到醫院看望王玉平，李龍說要把這個恩情傳承下去，要讓孩子懂得報恩、懂得感恩。

一次驚險的救援，一位平凡的英雄，王玉平用一身傷痕，換回一個家庭的圓滿，身上的傷是見義勇為的勳章，致敬英雄！

相關文章：內地女遊客成救人英雄！驚見男子自殺「緊抓安撫8分鐘」成功勸回