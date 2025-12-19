善的輪迴！5歲男童在浙江這條河獲救　35年後他在同一條河救人

近日，40歲的退役軍人黃道獻發現一位六旬老人落水，他立刻跳入冰冷的河水救人，而這次奮不顧身的救援，串聯起了跨越35年的生命接力。



因為，在同一條河裏，黃道獻從當年的被救者成了如今的施救者。

近日，浙江的退役軍人黃道獻發現一位六旬老人落水，他立刻跳入冰冷的河水救人。（截取自微博@央視新聞）

35年前，在同一條河，黃道獻曾是被救者：

退役軍人跳入冰冷河水 救起六旬落水老人

近日，在浙江樂清，正在父母家中打掃的黃道獻，突然聽見河裏傳來聲響。只見一名60多歲的老人正在河中央掙扎，雙手拍打着水面，身體慢慢下沉。

我就一下跳下去了，游到了老人家落水的位置。我就托起了她的下顎，我跟她說，你不要慌，我會把你拖上岸。 黃道獻

水性極好的黃道獻，平時遊5公里都不在話下。然而他卻忽略了此刻是帶着一個人遊，何況河水冰冷，救人的難度不言而喻。

浸滿水的衣服不僅把老人拖下水，也在迅速消耗黃道獻的力氣，他只能咬牙堅持。在救援過程中，他的腳底被劃傷，也始終緊護着老人，堅持游到岸邊。

拖拽她的過程中，其實體力已經消耗非常大了，說實在的沒多大力氣了，有些圍觀的好心人，拉了老太太一把，我順勢把她身體往上托起。 黃道獻

在眾人的上下協力下，老人終於被救援上岸，隨後便被送往了醫院接受治療。而黃道獻看到老人平安後，也默默回了家。

35年前他在這條河被救 35年後他在同一條河救人

黃道獻這次救人的地方，對他來說很熟悉。因為35年前，當時5歲的他也是在這條河裏意外落水，被一位路過的大爺救起。黃道獻說，從當初獲救到如今救人，他想把這份恩情傳下去。

黃道獻：「那時候我是5歲，我對這個印象是非常深的。當時下了雨，台階上全是石頭，時間久了長了青苔，我踩在青苔上，然後直接滑下去了。後來我媽是這樣跟我說的，那個老大爺把我拉起來的時候，說我已經到了河中央的位置，深度在3米以上。」

3米的深度，成年人尚且不能自保，何況一個5歲小孩。黃道獻如今說起這件往事，依然印象深刻。

自己小時候掉下去，人家把你救起來，我覺得應該要感恩，我應該要把它傳承下去。 黃道獻

幾天後，被救老人的女兒胡女士特地從外地趕回來，到黃道獻的家裏表示感謝。

黃道獻曾是一名服役12年的退役軍人。退伍轉業後，被分配到了樂清市虹橋鎮城鎮管理辦公室工作，主要負責污水管網維護。生活中的黃道獻，也炒得一手好菜，是家中9歲兒子和5歲女兒的好父親。女兒知道爸爸的故事後，驕傲地說：「他是超人。」

目前，當地已認定黃道獻的行為為見義勇為，並送達了證書。黃道獻的故事，讓我們看到一次見義勇為背後更完整的模樣。它不是一次孤立的事件：兒時被救的感恩、12年軍旅生涯的鍛鍊以及退伍後在平凡崗位上的盡職盡責，共同塑造了他關鍵時刻挺身而出的行為。

一條河，35年，從被救到救人，他用一次縱身一躍，完成了一份善意的傳承。點贊！致敬！