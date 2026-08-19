英90歲老翁「詭異姿勢」慘死　疑扭到背動彈不得　苦撐6小時斷氣

1名高齡90歲、旅居泰國布吉島多年的英國老翁傳出身亡，詭異的是其屍體呈現雙臂舉起、雙腿朝上的模樣，警方調查後認為這名老翁可能是拿東西時「閃到背」、動彈不得長達4到6小時後身亡。



英90歲老翁詭異身亡 「詭異姿勢」曝

《太陽報》報道，這宗事件16日發生在泰國布吉島，高齡90歲、旅居當地多年的英國老翁泰勒（Raymond Taylor）被發現死於1棟豪華別墅內，他的護理員當時驚恐地發現泰勒在椅子上一動也不動，雖然實施急救仍無果。

1名高齡90歲英國老翁發現死於1棟豪華別墅內，他的護理員當時驚恐地發現泰勒在椅子上一動也不動。（示意圖/Unsplash）

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詭異的是：泰勒的屍體呈現雙臂舉起、雙腿朝上的模樣，法醫進行屍檢後估計泰勒被發現時已經死亡約4到6個小時，他身旁的桌上則有1包餅乾及未蓋瓶蓋的水，手機及皮夾則散落地上。

警方調查後認為泰勒很可能是在伸手拿水時不慎閃到背，加上年事已高，這讓他動彈不得，最終死於「姿勢性窒息」（Positional Asphyxia），也就是身體長時間卡在妨礙正常呼吸的姿勢，導致氣道受阻而亡。

警方認為泰勒很可能是在伸手拿水時不慎閃到背，動彈不得，最終死於「體位性窒息」。（Unsplash）

程他萊（Choeng Thale）警察局中尉仁達孔（Uratthaya Raengtakorn）表示「那天早上，護理員進房時他還好好的，下午回來時，就發現他已經死在椅子了，現場沒有異味，也沒有任何可疑之處」，並稱「泰勒的死因並無不妥，也沒有任何跡象表明有其他人涉案，他看起來身體健康強壯，但我並不確定他是否有任何潛在的健康問題」。

事後，英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）也表示正在協助泰勒的家屬處理相關事宜。

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