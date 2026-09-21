Hermès推1.1萬小牛皮「拾便包」 體面撿狗屎　盤點愛馬仕離奇單品

愛馬仕（Hermès），連你也開始整活了。1萬1（人民幣，下同）買個裝屎袋的包？愛馬仕這波操作，狗都看呆了！



最近刷到愛馬仕設計了一款給狗狗用的收納包，準確的說，是給狗狗拉完屎之後用的……一開一扣，撿屎袋就可以完美地收納起來。

愛馬仕Hermès Poopy拾便收納包（Hermès）

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讓養狗人的每一次撿屎都享有極致的儀式感！真不愧是網友辣評：愛馬仕你明明可以搶錢，卻還送我一個包，讓我體面的撿狗屎！

整個包包的材質是小牛皮，柔軟又細膩，就是愛馬仕做包袋的經典皮料。大小的話，長6.8釐米深3.5釐米，大概比AirPods盒子大一圈。正面有一顆馬鞍釘按扣，配上兩道鏤空線條，就像是一隻正在微笑的小狗臉造型。背面開了一個抽取口，不用打開可以直接抽拾便袋。你可以固定在手提包上、掛在犬鏈上，或者直接別在腰帶上。

根據愛馬仕sals的介紹：這款產品讓每次彎腰清理寵物糞便，都變成一件「從容、有儀式感的小事」。不少人覺得離譜，但事實就是，線上庫存已經「僅有少量」了……

其實，愛馬仕出過的離譜單品，不止這一個！

比如這頂橙色安全帽，是2008年多倫多新店開業限量款，材質就是普通聚乙烯塑料。乍一看和五金店普通的安全帽幾乎無差，只是多印了一個logo。沒想到後來拍賣價衝到58000元人民幣！

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蘑菇紙鎮，大號23000元，灣鱷皮加小公牛皮打造。結合造型和價格，被網友賜名「藍瘦香菇」。

羊皮「創可貼」，不是貼傷口的。你可以當貼便條、捆捆數據線、或者遮蓋電腦攝像頭等，一套3片售價1300元。

愛馬仕門檔，11000元。這可不是普通的磚頭，而是一個防撞條！據說設計理念是安裝在門後面的，能夠在颳風時對門起到保護作用。還有18000（元）的隨身鏡、12700（元）的犬鏈、3000元不一定能打死蒼蠅的蒼蠅拍……

從撿屎袋到安全帽，從創可貼到蘑菇，這些單品在「看不懂」和「搶不到」之間反覆橫跳。買不買得起另說，但每次時尚圈出這些不欺窮人的東西，全網都能樂呵好幾天！光看網友們花式吐槽，就已經夠送飯了～

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