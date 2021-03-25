淘寶驚見男士透明短褲　賣點：薄到離譜＋冰感絲滑　網民：情趣嘢

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-25 16:30

短褲顏色有很多種，但如果是透明短褲你又會否接受到？網上近日流傳1款男士半透明短褲，僅有包邊的地方才有顏色，十分誇張。該條半透明短褲引起網民熱議，笑言「着咗等於冇着，咁透」，甚至認為「應該係情趣嘢」。

有網民分享在淘寶上找到的半透明短褲，引起熱議！（淘寶網圖片）

【最強流動派】提名「最強食玩買熱點」送您高達488「01積分」，仲等咩呀？即刻提名啦！

早前有網民在facebook群組「淘寶開心share」上分享淘寶新奇商品，指在淘寶尋找心頭好時「竟然見到有呢種褲」，原來樓主找到的褲名為「男士半透明家居性感短褲」，單看名字已經令人面都紅晒。

瀏覽商家的商品介紹，可見該款半透明短褲除了包邊位置及褲頭外，其餘位置都使用了半透明磨砂物料，猶如為重要部分及屁股打上真實的模糊格仔一樣。根據商家介紹，該條短褲「面料較薄，微彈，手感滑爽，適宜起居和個性場合」，更特別強調短褲使用的物料「薄到離譜，冰感絲滑，清爽透涼」。該款短褲每條原價為59元人民幣（約70港元），現特價49元人民幣（約58港元）。

不少網民估計這款透明短褲是情趣用品，「呢條褲緊係畀2人世界嘅夫婦或情侶着啦」、「大拿拿49蚊（人民幣），情趣嘅嘢真心貴」，更有人笑言「要買畀老公」。該條短褲亦令網民感嘆，淘寶果然是沒有買不到，只有想不到。

同場加映：淘寶店主上陣賣衫 中佬cos牛魔王兼鐵扇公主 肚兜look震懾網民【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

淘寶店主上陣賣衫 中佬cos牛魔王兼鐵扇公主 肚兜look震懾網民

先看《西遊記》特集▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

其他cosplay照，老闆認真前衛▼▼▼

有網民找到同1名模特兒示範其他cosplay套裝的相片，直呼：「不能只有我看到！」（淘寶網圖片）

+ 5 + 5 + 5

同場加映：淘寶驚現「十字架」寒背矯正器 網民質疑成效：每日都係受難節【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

淘寶驚現「十字架」寒背矯正器 網民質疑成效：每日都係受難節

淘寶網可以找到網民分享的「寒背改善器」。（淘寶網截圖）