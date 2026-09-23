亞運會2026｜日本競步熱門山西利和屢犯規僅摘銀　賽後咬唇表不甘

第20屆名古屋亞運會田徑賽事於今晨（23日）揭幕。在男子半程馬拉松競步項目中，世界紀錄保持者兼日本奪金大熱的山西利和，因競步姿勢被裁判連續出示3張紅牌逼入「罰時區」，最終落後中國選手石升吉4分29秒僅獲銀牌。另1位日本選手吉川綾人同樣受罰，最終排名第四。



名古屋亞運競步比賽中，日本奪金大熱的山西利和（右一）因姿勢犯規被裁判連續出示3張紅牌。（路透社）

山西利和因競步姿勢屢被出示紅牌

比賽期間，以姿勢優美著稱的山西利和與隊友吉川綾人，卻因競步姿勢接連遭到裁判出示3張警告紅牌。根據競步規則，累積3張紅牌的選手必須進入「罰時區」暫停比賽。為了避免被直接取消資格，2人在重返賽後不得不採取極為謹慎的保守策略完賽。這也讓中國選手石升吉在後半段遙遙領先，最終一路領先並順利奪金。

最終落後中國選手石升吉4分29秒僅獲銀牌。另1位日本選手吉川綾人同樣受罰，最終排名第四。（路透社）

山西利和賽後吐心聲：我的步姿真的那麼糟糕嗎？

現年30歲、畢業於京都大學的山西利和，曾在2019年多哈及2022年俄勒岡世界田徑錦標賽連續2屆斬獲20公里競步金牌，並於2026年2月以1小時20分34秒刷新半程馬拉松競步的世界紀錄。

現年30歲、畢業於京都大學的山西利和，曾在2019年多哈及2022年俄勒岡世界田徑錦標賽連續2屆斬獲20公里競步金牌。（路透社）

面對違規罰時，山西利和賽後咬着嘴唇無奈表示：「我的最終評價是，和中國選手相比，我的表現可能很差。在這個階段，如果只談我自己的感受，我的真實感受是，我的（步姿）真的那麼糟糕嗎？參賽人數少，分組少，而且很多裁判都是區域裁判，所以可能存在一些認知上的偏差。與其說是後悔，不如說是有很多地方需要改進。」

山西利和賽後咬住嘴唇無奈表示：「我的（步姿）真的那麼糟糕嗎？」（路透社）

吉川綾人第4名完賽 坦言對判罰標準措手不及

最終以1小時29分28秒獲得第4名的吉川綾人，賽後亦檢討：「我有一些迴旋餘地，但還是沒能發揮出應有的水準。屈膝規則讓我措手不及，我以前很少因為這個規則被罰。我沒能很好地應對。我對裁判的判罰標準理解不足。」