亞運會2026武術︱劉子龍南拳南棍摘銀　賽後狂哭：壓力好大好辛苦

香港武術隊在2026名古屋亞運會再傳捷報，繼沈曉榆昨日（21日）在女子長拳為香港隊贏得今屆亞運第一金之後，今日（22日）劉子龍在武術南拳南棍全能項目亦以總分19.456獲得銀牌，他在賽後受訪時激動落淚，訴說上午在南拳分項發揮未如理想，「壓力好大，好辛苦」。



亞運會2026．武術︱劉子龍在武術南拳南棍全能項目獲得銀牌。（路透社）

26歲的劉子龍繼杭州亞運後，在名古屋連續第二屆出戰亞運，他出發前接受本報訪問時曾稱：「我在2019年升上成年組，杭州亞運是疫情後首個大賽，當時只想衝牌，最後失誤收場。今屆再度參賽，更渴望在亞運舞台創一番事業，給自己一個交代，畢竟參加亞運機會難得，如今處於運動員的黃金年齡，我不想留有遺憾，力爭突破。」

亞運會2026．武術︱劉子龍賽後哭訴上午在南拳分項發揮不理想。（路透社）

亞運會2026．武術︱劉子龍男子南拳南棍全能奪銀牌

劉子龍去年在世界錦標賽南棍奪冠，南拳摘銀，今年亦在世界盃封王。今次出戰男子南拳南棍全能，上午先出戰南拳分項以9.730分暫列第三位，到下午的南棍項目，再獲9.726分，以總成績19.456分力壓兩位中華台北選手獲得亞軍，成績僅次以19.563分獲得冠軍的中國選手李建明。

亞運會2026．武術︱劉子龍賽後哭訴上午在南拳分項發揮不理想。（路透社）

劉子龍賽後嚎哭：「我今朝發揮得唔好，有瑕疵」

劉子龍兩戰亞運，成功首度踏上頒獎台，賽後卻哭成淚人，他自責：「我今朝發揮得唔好，有瑕疵，分數唔係我想像中咁。感謝上天眷顧，（南拳分項）排到第三。」

亞運會2026．武術︱劉子龍下午在南棍分項表現出色。（路透社）

「壓力好大，真係好辛苦」

他大談上、下午兩場比賽之間空檔的心路歷程，「下晝係咁諗，壓力好大，真係好辛苦，下午還要完成多一套。」

亞運會2026．武術︱劉子龍在武術南拳南棍全能項目獲得銀牌。（路透社）

幸好在教練鼓勵和心理指導下，把握時間好好作息和調整，劉子龍下午在南棍項目表現理想，「感激自己在下午的發揮」，能夠獲得銀牌首登亞運頒獎台，劉子龍說：「多謝大家的支持，多謝由細到大陪伴我的教練，多謝屋企人，多謝傳媒朋友等候我。」