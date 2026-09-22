亞運會2026劍擊｜佘繕妡無緣獎牌不失志　重拾信心比成績更重要

「Decision！（決定）」是場邊法籍港隊教練Gauthier Grumier提醒佘繕妡時，常說的一句話。在劍道上勇敢做決定，信心不可或缺，對上個賽季的「佘佘」卻非易事。

上季的佘繕妡，經常在國際賽16強徘徊，世界排名跌出前十，與法籍教練磨合需時，佘佘迷失難免，經歷低潮，佘佘依然堅持信念。直至名古屋亞運的女子重劍個人賽，雖然16強止步，佘繕妡在今次賽事找到比獎牌更重要的事。

趙子晉、夏家朗 名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜佘繕妡。（趙子晉攝）

佘繕妡在亞運女子重劍個人賽小組賽全勝，16強遇上中國隊的楊靜雯，開局陷入劣勢，曾落後1：6，「佘佘」沉着應戰，逐漸收窄差距之時，一次衝刺時頭部撞中對手，佘繕妡因暈眩而暫停，幸好堅持繼續作賽，她沒有放棄，場邊督師的教練Gauthier Grumier不斷鼓勵，可惜力追無果，以13：15憾負，與隊友陳渭泠同樣16強止步，未能衝擊獎牌。

頂住暈眩及嘔吐的不適感，佘繕妡堅持完成賽事，「始終比賽未完，自己都想把賽事完成.....」佘佘賽後仍有不適，她相信休息後應無大礙。

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡比賽途中與對手碰撞，出現暈眩等跡象。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡檢查後堅持作賽。（趙子晉攝）

佘繕妡首節連失6分，教練Gauthier Grumier提醒她不要老是等待，要尋找自己的答案，這個在劍道上的「答案」，是佘繕妡近一季的課題。

佘繕妡上年首度稱霸多哈大獎賽，世界排名曾登上世界第四，佘佘在美國完成學位回港，港隊重劍教練Tavi榮休，再適應新教練的打法在佳績的背後盡是未知數。佘繕妡上季在國際賽不過不失，多站闖入16強，惟無法突破這關口，「其實上年（季）真的很辛苦....」佘繕妡忍住眼淚。

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡上季一直尋找答案，國際賽一直無法突破關口。（趙子晉攝）

法籍教練Grumier的風格與Tavi不同，Grumier更多要求步法移動，佘繕妡起初適應需時，成績起伏是改變的副作用，佘佘積極尋求解決方法，尋尋覓覓更迷失，新打法未熟練，舊打法又不適用，陷入「兩頭唔到岸」的困境。

磨合需時，佘繕妡與Grumier不斷溝通，經歷一季後，佘佘理解教練注重步法的風格，逐漸改變舊打法；Grumier更認識佘佘，為她的劍擊注入想法，每一步、每個動作也有原因，兩人的訓練成果在名古屋亞運展示出來。

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡與教練Grumier漸見默契。（趙子晉攝）

「換了教練後，我總不能留戀舊有一套，自己仍然年輕，仍有時間向教練吸收新知識，所以過去一季試完又試，失敗後再與教練溝通，慢慢揉合出一套自己的打法。今日在劍道上，當教練要我調整，我做得到，就算有時打空失分，但我知道時機正確，同樣累積信心。」

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡慢慢尋回自己的風格。（趙子晉攝）

關於戰術、心態的改變，佘繕妡難以三言兩語解釋，她今日在劍道上，似乎找到一直尋覓的答案，就算無緣獎牌，佘佘對未來十分有信心，「今日在劍道上甚有感覺，如果自己繼續下去的話，我相信成績即將到來。」

「比賽輸了真的不要緊，不代表我明天不會贏，最重要是找回自己的心態。」佘繕妡找到方法繼續前行，比一切獎牌更重要。

名古屋亞運劍擊｜佘繕妡。（趙子晉攝）