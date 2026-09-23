亞運會2026游泳︱簡綽桐游贏中日名將 100蝶僅次張雨霏次名晉決賽

2026愛知．名古屋亞運游泳項目第4日上午賽事，已獲2金1銀的何詩蓓獲得休息，不過她的隊友繼續上陣，當中簡綽桐（Natalie）在女子100米蝶泳初賽表現出色，在分組力壓日本名將池江璃花子，更以總成績第二名晉身決賽，初賽成績僅次「中國蝶后」張雨霏，而首戰亞運的張心悅亦在女子100米背泳游入第二項個人賽決賽。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱簡綽桐在100米蝶泳以總成績第二名晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱簡綽桐初賽游贏池江璃花子 100蝶成績僅次張雨霏

東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）繼續舉行今屆亞運游泳項目，香港游泳隊成員繼續有好表現。簡綽桐出戰女子100米蝶泳，初賽第1組排第3線，隔鄰排第4線是有主場之利的池江璃花子。雖然50米池江以26.89秒率先轉池，但簡綽桐憑後勁以58.34秒獲小組第一，池江璃花子落後0.48秒、以58.82秒獲小組次名。

亞運會2026游泳︱簡綽桐在100米蝶泳以總成績第二名晉級決賽。（楊宇翹攝）

楊凱晴亦晉級 兩港將出戰女子100蝶決賽

女子100蝶大熱門是中國名將張雨霏，這位亞洲及亞運紀錄保持者以57.31秒首名晉級下午的決賽，簡綽桐的58.34秒緊隨其後排第二位，另一中國泳手余依婷以58.38秒排第三，池江璃花子排第四。換言之，以次名入決賽的簡綽桐，成績力壓余依婷、池江璃花子兩位中日名將，決賽有機會挑戰獎牌。而與張雨霏同樣在初賽第3組出戰的另一港將楊凱晴，亦以1分00.73秒，總成績第10名晉級下午的決賽。

亞運會2026游泳︱楊凱晴在100米蝶泳以總成績第10名晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱楊凱晴在100米蝶泳初賽後與隔鄰線道的張雨霏交流。（楊宇翹攝）

張心悅100米背泳晉級 第二個項目入決賽

女子100米背泳初賽兩位港將同在第1小組出場，張心悅獲小組次名，並以1分01.37秒的總成績第8名晉級；同組陳梓瑜以1分03.05秒列小組第3，總成績列第12名，列決賽後備。

亞運會2026游泳︱女子100米背泳初賽，張心悅晉級決賽。（楊宇翹攝）

林韵晴100米蛙泳闖決賽

女子100米蛙泳初賽，林韵晴以1分09.27秒，總成績第6名躋身決賽，另一港將文薈喬以1分10.48秒，總成績第12名列決賽後備。

亞運會2026游泳︱女子100米蛙泳初賽，林韵晴以總成績第6名躋身決賽。（楊宇翹攝）

14歲小將高嘉蓮400米混合泳晉決賽

女子400米混合泳初賽，年僅14歲港將高嘉蓮與今屆亞運已奪兩金的中國13歲天才游手于子迪同組，于子迪以4分39.43秒勝出小組，並以總成績首名入決賽；游出4分56.22秒列小組第5的高嘉蓮，仍能憑總成績第10名晉身決賽。另一港將吳麗華以5分06.72秒，總成績第11名列決賽後備。

亞運會2026游泳︱女子400米混合泳初賽，14歲小將高嘉蓮游進決賽。（楊宇翹攝）

港隊男女子4X100混合泳接力第三名晉決賽

男女子4X100米混合泳接力初賽，香港隊派出負責背泳的關鵬、蛙泳的張智傑、蝶泳的楊凱晴和自由泳的馬紫玲，4人均表現出色，緊隨中國隊以3分52.27秒列小組第二名，並以總成績第三名順利晉身下午的決賽。中國隊以3分49.48秒首名晉級，第二名的日本隊初賽時間為3分49.95秒。

其他港隊成員方面，在男子50米自由泳連續兩屆摘下銀牌的何甄陶再度出場，他在男子100米蝶泳初賽游出52.78秒，總成績第11名列決賽後備；另一港將古逸豪以55.50秒列第21位。

亞運會2026游泳︱何甄陶出戰男子100米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱何甄陶出戰男子100米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱古逸豪出戰男子100米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

男子200米自由泳初賽，盧梓霖以1分51.14秒列第16名，關子博以1分53.55秒列第24名，均無緣晉級。

總結今日港隊上午亞運游泳賽事，簡綽桐、張凱晴、張心悅、林韵晴、高嘉蓮5位泳手順利晉級下午的個人項目決賽，再加上關鵬、張智傑、楊凱晴和馬紫玲組成的男女子4X100混合泳接力隊以第三名晉身決賽，下午有5個不同項目均有香港選手登場。