全日空客機引擎異常折返那霸機場　158人滑梯逃生3人傷　旅客嚇哭

日本全日空（ANA）一班由沖繩那霸飛往佐賀的客機，9月23日晚起飛後發生右引擎異常，機組發現機體震動及引擎機油溫度上升，隨即關閉右引擎並緊急折返那霸機場。班機安全降落後，機上158名乘客及機組人員經逃生滑梯疏散，過程中3名乘客受輕傷。日本國土交通省其後將事件列為「重大事故徵候」（重大インシデント，即可能導致航空事故的嚴重飛安事件），運輸安全委員會已介入調查。



全日空ANA1502班機起飛後右引擎出現異常，機組緊急折返那霸機場。（網上影片截圖）

原定飛佐賀 起飛約20分鐘後出現異常

涉事航班為ANA1502班機，使用波音737-800型客機，註冊編號JA86AN，載有152名乘客及6名機組人員。事發於23日晚間9時許，客機當晚原定由那霸機場飛往佐賀。該航班為臨時增開的加班機，主因原本飛往福岡機場的班機因延誤將超過福岡機場晚間10時的宵禁限制，因而臨時改飛佐賀。然而客機升空約20分鐘後，儀表板即顯示右側引擎機油溫度過高的異常警報，同時伴隨機體震動與燈光閃爍。

涉事客機為波音737-800型，機上共有152名乘客及6名機組人員。（ANN新聞截圖）

有乘客事後向日本傳媒表示，回憶飛行期間曾聽到右側傳出「啪滋啪滋」及「咚」的異響，機身持續震動，部分人更表示在機艙內聞到疑似焦味，空氣中瀰漫著刺鼻氣味，不少旅客嚇至腿軟哭泣甚至嘔吐。機長隨即關閉右引擎並切換至單引擎飛行，向航空管制官申請優先降落，於晚間10時05分緊急折返降落那霸機場。

客機其後緊急降落於那霸機場第1跑道，隨後滑行至聯絡道（滑行道）停下。據 Japan Times 報導，班機停靠滑行道後，包含4名嬰兒在內的152名乘客與6名機組員，全數經由逃生滑梯撤離，現場未出現起火或冒煙情況。

機組關閉右引擎後折返那霸，客機最終安全降落。（ANN新聞截圖）

國交省列重大事故徵候 JTSB介入調查

日本國土交通省將事件列為可能導致航空事故的「重大飛安事件」，日本運輸安全委員會亦已派員調查。現階段，事故原因仍未確認，包括引擎本身、潤滑系統或其他機械部件是否出現問題，仍有待進一步技術調查。ANA亦就事件致歉，表示會全面配合當局調查。

疏散期間有3名乘客受輕傷，當局未發現客機起火或冒煙。（ANN新聞截圖）

ANA今年曾因維修違規遭行政指導

國土交通省航空局此前曾針對全日空在大阪伊丹機場（Itami Airport）進行客機維護時，現場人員違規使用內部禁止的非指定工具加注液壓油，向全日空發出「業務改善勸告」，並對其安全統括管理者發出警告。當局調查指出，此類違規行為恐增加液壓系統污染與系統失效風險，反映出企業內部監督漏洞 。

日本國土交通省將事件列為「重大飛安事件」，運輸安全委員會已介入調查。（ANN新聞截圖）