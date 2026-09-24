中秋節食碌柚暗藏殺機！醫警告5類人要慎吃　附替代水果+注意位

中秋節將至，不少家庭都會準備柚子應節，貪其清甜多汁又富含維他命C。不過，胸腔暨重症專科黃軒醫師在社交平台發文提醒，柚子並非人人適合食用，若正服用特定藥物，同時進食柚子，隨時引發嚴重藥物交互作用，後果可以非常嚴重！建議大家如果想享受節日氣氛，不妨改吃四組替代水果與健康飲品。



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近日胸腔暨重症專科黃軒醫師在其Facebook社交平台發文，指出從現代臨床醫學與藥理學角度來看，若日常用藥清單中有服用降血壓藥、降血脂藥、抗心律不正藥、抗凝血劑藥，以及免疫抑制劑的人士，請務必禁止與柚子一起服用，後果原來可以相當嚴重！

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禁止與柚子同服的5類藥物

1. 降血壓藥（如鈣離子通道阻斷劑）

藥效被強行放大後，會導致血管過度擴張，使患者出現嚴重的低血壓、頭暈、心跳過快甚至休克。

2. 降血脂藥（如Statin類）

藥物濃度飆高會大幅拉高橫紋肌溶解症的發生機率，嚴重者甚至會導致急性腎衰竭。

3.抗心律不整藥 4. 抗凝血劑

可能打亂心臟節律，或增加出血風險。

5. 免疫抑制劑

濃度失控會讓器官移植患者面臨嚴重的藥物毒性傷害。

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柚子含「呋喃香豆素」同服5類處方藥會引發器官受損

從臨床生化病理機制深入分析，柚子（包括文旦、白柚、沙田柚）與西柚（台灣稱葡萄柚，英文：Grapefruit）之所以被醫學界列為高危『藥物殺手』，關鍵在於其果肉與外皮富含天然化合物「呋喃香豆素」（Furanocoumarins）。人體小腸上皮細胞與肝臟中，存在一種極為重要的藥物代謝酵素——細胞色素P450 3A4（CYP3A4），臨床上有近50%的口服處方藥均仰賴它進行首渡代謝分解。然而，美國食品藥物管理局（FDA）研究指出，呋喃香豆素會以『不可逆機制（Mechanism-based inhibition）』強力綁定並摧毀 CYP3A4 酵素活性，導致口服藥物無法正常分解，在血液中的有效濃度暴增數倍至數十倍，等同無形中吞下超量處方藥，引發器官受損甚至急性休克。

柚子或葡萄柚汁對體內代謝干擾效應 可長達24至72小時

許多長期服藥的患者常抱有僥倖心態，誤以為只要將服藥與吃柚子的時間『錯開1至2小時』就能安然無恙，但台大醫院藥劑部權威衛教指引嚴正警告：此乃極度危險的致命迷思！由於呋喃香豆素對代謝酵素的破壞屬於永久性失活，人體腸道必須耗費時間重新合成製造新的酵素，單次攝取柚子或葡萄柚汁，其體內代謝干擾效應即可持續長達 24 至 72 小時之久。換言之，即使今天中午吃了幾瓣柚子、等到翌日清晨才服藥，血液中的藥物濃度依然可能大幅超標。因此正在服用特定降血壓、Statin類降膽固醇或抗心律失常藥物的患者，在整個服藥療程期間應完全戒絕柚子及西柚類水果，切不可自行停藥或隨意改期。

中秋不吃柚子，可選哪些食品替代？

黃軒醫師表示，不能吃柚子，完全不需要擔心錯過秋天的美味。此時正值秋季，市面上還有非常多口感清甜、富含維生素C及膳食纖維的優質水果，可依照自己的個人口味來選擇，也列出了四組食品分別的注意事項！

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第一組：梨子、蘋果、橘子、奇異果、火龍果

這組水果基本上非常安全，與大多數慢性病藥物沒有明顯的重大衝突。需注意橘子屬柑橘類，雖然不像葡萄柚那樣強烈抑制代謝，但部分品種可能微量含有類似成分，不過一般正常食用量下影響極小。奇異果與火龍果富含膳食纖維與維生素C，對腸胃蠕動很好，但若患者正在服用抗凝血劑（如Warfarin，需控制維生素K攝取量），奇異果因含有一定量的維生素K，需維持飲食穩定，不宜突然暴飲暴食。

第二組：番石榴、奇異果、橘子、小番茄

這組同樣屬於常見的常規水果。番石榴（台灣稱芭樂）與小番茄皆富含維生素C與植化素，對提升免疫力很好，但若患者有腎臟疾病（需限鉀、限磷），番石榴的含鉀量在中等偏上，需依營養師指示食用；小番茄則需注意鉀離子與糖分控制。

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第三組：無糖茶、檸檬水、番茄或小黃瓜

這組包含了飲品與高水分蔬菜。無糖茶方面，茶葉中含有單寧酸，如果患者正在服用口服鐵劑，茶水中的單寧酸會與鐵結合，降低鐵劑的吸收率，因此服藥前後1至2小時內建議避免以茶水配服藥物。檸檬水屬於高酸度飲品，若患者正在服用某些會刺激胃黏膜的藥物（如非類固醇消炎止痛藥NSAIDs），酸性飲品可能會加重腸胃不適。番茄與小黃瓜性質溫和，與大多數藥物無直接衝突。

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第四組：芭樂、小番茄、奇異果

這三者皆以高纖維、高維生素C著稱。這組合在藥物代謝上沒有如葡萄柚般的強效抑制劑，但如同前面所述，如果正在服用抗凝血劑（如Warfarin），由於奇異果和芭樂都含有一定成分的營養素，規律均衡地吃即可，避免今天完全不吃、明天突然吃一大籃。

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黃軒醫師提醒，雖然上述水果與飲品的風險遠低於柚子類，但為了安全起見，臨床上仍建議掌握3大原則。

1.服藥一律搭配白開水，避免用茶水、果汁、牛奶或咖啡吞服藥物，以免影響藥效的吸收或釋放。

2.若真的想吃富含酵素、高纖或酸度較高的非柚類水果（如檸檬、蘋果），建議與服藥時間隔開1至2小時。

3.若病人本身有慢性腎病（需嚴控鉀離子），或正在服用抗凝血劑、特殊標靶藥物等，建議直接向主治醫師諮詢最安心。

黃軒醫師強調，中秋節不一定非吃柚子不可。最好的組合是「少量月餅＋一份新鮮水果＋無糖茶」同樣有節慶感，也比較不容易攝取過多糖分。他亦提醒，葡萄柚最常影響藥物，部分柚子也可能有類似作用，不宜改吃葡萄柚替代，更不應因為要吃柚子而自行停服原本的慢性病藥物。