韓國人中秋節5大習俗！秋夕為何是新抱地獄？午餐肉竟成奢華禮盒

香港人過中秋講求人月兩團圓、食月餅賞滿月；但在韓國，這天被稱為「秋夕（추석）」，不但是舉國傾巢返鄉的大日子，更是無數韓國新抱聞之色變的「受難日」！天未光就要起床操辦繁瑣茶禮祭祖，甚至有調查揭發逾三成媳婦直斥奶奶在中秋最難頂。更顛覆大家想像的是，他們節日不吃滿月月餅，反而鍾情「半月松餅」；華人眼中的平民罐頭午餐肉，在當地更被搶購至斷市、榮登頂級送禮首選！究竟韓國中秋背後藏著哪些顛覆認知的習俗？以下5大秋夕冷知識，你又聽過未？



（韓國觀光公社網站）

韓國秋夕5大文化｜1. 為什麼吃半月「松餅」而非月餅？

根據韓國觀光公社 VISITKOREA 官方節慶指南記載，中秋節在韓國被稱為「秋夕（추석）」或「大中秋（한가위）」，與農曆春節並列為全韓最重要的兩大傳統節日。與華人重視中秋「滿月」不同，韓國最具象徵性的應節食品「松餅（송편）」特意揉成半月形。韓國民間典故認為，滿月象徵已達到頂峰即將虧損，而「半月」則代表由虧轉盈、蒸蒸日上，具有無限發展與漸趨圓滿的吉祥寓意。此外，相傳未婚女子若能親手捏出形狀勻稱漂亮的松餅，將來便能結得良緣或誕下標緻的孩子，因此每逢秋夕前夕，家家戶戶都會全家圍坐包松餅。

松餅外皮用糯米粉加水搓成，包著不同食材，如栗子、紅豆、芝麻等等放在松葉上蒸熟，因蒸熟帶有葉子香氣而得名。不同顏色的松餅也是由天然食材製作，例如綠色的加入艾草、黃色來自梔子花。松餅呈飽滿的半月形，韓國人認為吃過後「月缺轉月圓」，有凡事進步、變得圓滿的意思。此外韓國人還會吃其他傳統美食，如韓式煎餅、燉排骨，炒粉絲、韓菓子等。



松餅呈飽滿的半月形，吃完有凡事進步、變得圓滿的意思（네이버 스마트스토어）

韓國秋夕5大文化｜2. 秋夕祭祖與掃墓文化

與我們的清明節、重陽節相似，韓國人在中秋節都會掃墓。中秋代表夏天已過，是為祖墳除草打掃的好時間。為避開中秋當天極度擁塞的返鄉車潮與繁重複雜儀式，許多家庭會提前2至3週專程回鄉「伐草（벌초）」修剪祖墳雜草。

另外，韓國中秋又有「韓國感恩節」之稱，整個家族會舉行茶禮（차례）感謝祖先保佑今年豐收，並祈求將來一年的豐收。茶禮（차례）是在中秋節當天清晨進行，全家換上韓服、擺設豐盛祭品祭祀祖先，感謝秋收庇佑；隨後全家共享祭祀食品（稱為「飲福」）。



茶禮用來感謝祖先保佑豐收（포토뉴스）

韓國秋夕5大文化｜3. 親友團聚玩國民紙牌「花牌」

韓劇、綜藝看得多的你，都知道韓國人傳統聚會都會玩花牌（화투，又稱 Go-Stop）。這款由日本「花札」演變而來的紙牌遊戲共有48張，分為12個月，每個月4張牌，再按照不同的排列組合計分。花牌地位就好像香港人打麻將，男女老幼都會懂得玩。

韓國秋夕5大文化｜4. 韓國媳婦的「秋夕症候群」與現代轉變

作為新抱，中秋節少不免要幫手準備祭祀、煮大餐等等，韓國婚姻介紹所Only You和Bien Aller調查發現有30.7%已婚女性覺得奶奶是「中秋節最難相處的家庭成員」，27.7%人覺得姑仔（老公妹妹）最難頂。不過隨著社會風氣改變，很多韓國家庭都在改變過中秋的模式，例如不少家庭在奶奶去世後便從簡，改為外出吃中秋節飯，或者買現成熟食祭祀。

新抱在中秋節少不免要幫手準備祭祀、煮大餐（《媳婦的成長日記》劇照） 送禮

韓國秋夕5大文化｜5. 午餐肉成國民搶手禮盒！

另一個顛覆外界想像的現象，是韓國各大百貨與超市在中秋節熱賣的「罐頭午餐肉（Spam）禮盒」。這項在華人社會看似平民的食材，在韓國卻被包裝成典雅精緻的節慶高級禮盒。午餐肉在韓戰時期作為美軍稀缺補給物資，曾是極具象徵地位的富貴食材，如今則因保存期長、實用性高且價格適中，演變成兼具體面與實惠的國民送禮首選，市佔率往往超越高檔鮮果，成為韓國秋夕獨特的文化景觀。

事實上各大百貨公司售賣的禮盒種類繁多，包括水果、傳統糕點、連午餐肉禮盒和補身的紅蔘都有，Budget夠多的話更可以買韓牛禮盒！這些禮盒與月餅一樣，臨近中秋便會開始減價，所以要慳錢甚至只是買來自用的話，不妨睇啱價錢才入手。