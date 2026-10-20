【燒腦數學題】6×6−6÷6等於多少？　一條算式引爆全球12萬個留言

1條看來簡單的算式「6×6−6÷6」，早前在社交平台X（前稱Twitter）由名為BreakTheSilos的帳號貼出，結果由東京吵到多倫多，繼而在全球社交媒體不斷擴散，據報這則帖文累積超過12萬則留言，有人認為是5，有人則回答36，留言區吵到天昏地暗，而正確答案則是35！這場「數學大戰」為什麼被全球網民洗板？且看下文拆解。



1條看來簡單的算式「6×6−6÷6」究竟等於多少？（AI生成圖片）

「6×6−6÷6」答案為什麼是35？

「6×6−6÷6」算式沒有括號和指數，按PEMDAS（先乘除後加減）規則，要先處理乘法和除法。6×6=36，6÷6=1，最後36-1=35。就這麼簡單。中學數學老師看到如此多網民爭論，大概會嘆氣地說：這明明是基本功。

「6×6−6÷6」答案為什麼是35？。（AI生成圖片）

為什麼會有人答5、有人答36？

答5的人，先做了減法，把式子變成(6×6-6)÷6=30÷6=5，硬生生地在算式加了1對不存在的括號，令算法出錯，答案自然不對。答36的人更直接，算完6×6就收工，無視了後面的「÷6」。說穿了，不是算術有多難，而是沒有用心去解題。

為什麼會有人答5、有人答36？（AI生成圖片）

1條簡單數學算式 為什麼變成全球現象？

據報這則帖文累積超過12萬留言，而社交平台上更有網紅拍片逐步拆解。1條簡單數學算式引來這麼多人留言討論，正好是社交平台演算法最愛的「人人都有意見」內容：你越確信自己算對了，越要留言嗆其他算錯，而帖文互動率越高，平台推送就越廣，然後吸引更多人觀看，終於成為全球現象。

據報這則帖文累積超過12萬留言，而社交平台上更有網紅拍片逐步拆解。（YouTobe@Math Brain）

PEMDAS與BODMAS計算規則

這類4則運算謎題經常引發網民熱議，背後牽涉到不同地區教育體系對運算順序縮寫詞的灌輸差異。在北美教學體系中，學生普遍熟記PEMDAS記憶法，即Parentheses括號、Exponents指數、Multiplication乘法、Division除法、Addition加法、Subtraction減法；而在英國、香港及英聯邦國家，課堂則多以BODMAS為準則，即Brackets括號、Orders次方、Division除法、Multiplication乘法、Addition加法、Subtraction 減法。但死記硬背這些縮寫，經常會令學生產生「乘法必須絕對先於除法」或「先出現就先算」的機械性誤解，容易忽略了乘除與加減本屬同級運算、必須嚴格「由左至右」處理算式的基本邏輯，結果為誤算埋下伏線。