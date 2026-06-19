時間IQ題｜8個時鐘背後藏一簡單規律　你知道問號處應填什麼嗎？

【數字推理題：問號處的時間】



問號處填什麼時間才能完成下面這個謎題？

時鐘IQ題，大家能想到答案嗎？（zhiliti.com.cn）

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【同場加映】數學IQ題｜A繩比B繩長1倍 各剪走6cm後A比B長2倍 AB本來幾長？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【答案】

答案：3∶19。處於一條直線兩端的兩個時間之間的關係為：左邊時間加上20分鐘即為右邊時間。



【同場加映】【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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