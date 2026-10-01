IQ題集錦｜3袋硬幣2袋真1袋假　假幣較重　最少秤幾次才能分真假

楊牧之是邏輯學和社會心理學著名學者，他以常發生在我們身邊、隨處可見的邏輯謬誤為例，解析這些被廣泛傳播奉為真理，似是而非的觀念到底是什麼神邏輯，我們又該怎麼識破、封鎖及回擊。以下是他在新作中提供的神邏輯測試，驗證你的思維模式是否夠神。六個邏輯推理故事，你答對幾個？（以下內容節錄自《生活中困住你的幹話：識破那些情勒你的神邏輯說法，封鎖或回擊》。）



1. 迷人的女酋長

在西太平洋上，有一個小島，島上有三個部落，分別是總講真話的卡卡族（代號為Y），從不講真話的夭夭族（代號為N）和真話假話分不清楚的西里族（代號為？）。

因為三個族的族長都是女人，所以她們經常會對關於誰最美展開辯論。下面是三個族長在競賽中說的話：

卡麗（代號為A）：夭蘭是西里族，夭蘭比希瑞更美麗。

夭蘭（代號為B）：希瑞是夭夭族，卡麗是卡卡族。

希瑞（代號為C）：我們中間最不誠實者最難看，卡麗肯定不是我們三個人中最美麗的一個。



請指出她們分別屬於哪個部落，和她們在魅力競賽中的名次。

6個邏輯推理故事 你答對幾個？（01製圖）

更多邏輯推理IQ題 點圖放大挑戰（附圖解答案）：

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答案：魅力比賽名次：第一名夭蘭，第二名卡麗，第三名希瑞。



2. 無情的船長

卡塔尼亞和多格尼亞兩個公國之間的戰爭一直持續了數百年，戰亂使得兩國的百姓都不得安寧。

為了促使兩國人民和平相處，經過協商，兩國國王共同簽署了一項法令，明確規定所有來往於兩國之間的商船上，都必須同時有來自兩國的船員，而且其人數必須相等。在某個具有歷史意義的日子裡，這樣的船終於開始通航了。

這艘商船上共有船員三十人：十五個卡塔尼亞人和十五個多格尼亞人，船長則是強壯而冷酷無情的多格尼亞人。出航沒多久，船就遇上了風暴，受到嚴重的損壞。船長表示，唯一能救這艘船的辦法，就是把一半的船員扔下海，以便減輕船的負荷。

為了公平起見，他決定讓船員們抽籤決定由誰來赴海蹈死：所有人都站成一排，由船長讀數，每數到第九的船員就被扔下水。大家都同意了這個辦法。奇怪的是，因這種辦法而被扔下水的船員，全是卡塔尼亞人，沒有一個多格尼亞人。船長是怎麼排列進行的？

答案：船長讓船員們排成一個圈的一列隊，從數字一開始，每數到第九的船員被扔下水。



3. 富商的酒桶

有一位酒商有六桶酒，容量分別為三十公升、三十二公升、三十六公升、三十八公升、四十公升、六十二公升。其中五桶是葡萄酒，一桶是啤酒。顧客一買走了兩桶葡萄酒；顧客二所買葡萄酒是顧客一的兩倍。請問哪一桶是啤酒？

答案：四十公升為啤酒，顧客一買的是三十公升和三十六公升，顧客二是三十二公升、三十八公升、六十二公升。



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4. 電話亭的故事

新來的維修工負責維修某地段內電話亭的電話機。

在他的職責範圍內，共有十五個電話亭。主管告訴他，前八個電話亭中有五個需要修理，並要他先試修其中的一個。維修工聽後，直接走向了八號電話亭。為什麼？

答案：主管的言外之意指檢查到第八個時，也是壞的，所以前八個裡面有五個壞的。



5. 偽造的硬幣

大多數偽造硬幣謎題中，使用的都是有兩個托盤的天平。但在本題中，這個天平只有一個托盤。現在，你有三大袋金幣，但事先並不知道每一袋金幣的具體數量。其中一袋全部都是偽造的硬幣，每個硬幣重五十五克；另外兩袋則全是真硬幣，每個硬幣重五十克。如果要找出那袋偽造的硬幣，你最少得操作多少次才行？

答案：一次（可參考文首圖輯內的推理提示）。



6. 豪宅裡的謀殺

羅密歐與茱麗葉幸福的生活在一間豪宅裡。他們既不參加社交活動，也沒有與人結怨。

有一天，一個女僕歇斯底里的跑來告訴管家說，他們倒在臥室的地板上死了。管家迅速與女僕來到臥室，發現正如女僕所描述的那樣，兩具屍體一動也不動的躺在地板上。

房間裡沒有任何暴力的跡象，屍體上也沒有留下任何印記。凶手似乎也不是破門而入的，因為除了地板上有一些破碎的玻璃外，沒有其他跡象可以證明這一點。管家排除了自殺的可能；也不可能中毒，因為晚餐是他親自準備、親自伺候的。在檢查屍體的時候，管家沒有發現死因，但注意到地毯濕了。

他們到底是怎麼死的？誰殺了他們？

答案：管家認定女僕必須對羅密歐與茱麗葉的死負責。因為沒有其他人在房間，而水缸不會自己翻倒。女僕立即被解僱了，因為她不小心，導致兩條金魚意外死亡。這兩條金魚——羅密歐與茱麗葉——都是主人最心愛的寵物。



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《生活中困住你的幹話：識破那些情勒你的神邏輯說法，封鎖或回擊》書本封面（大是文化授權使用）

書名：生活中困住你的幹話：識破那些情勒你的神邏輯說法，封鎖或回擊



作者：楊牧之



作者簡介：邏輯學和社會心理學著名學者，為人極其低調，對當今文化語境的邏輯發展和現下大眾心理狀態有多年調查研究經驗。文風幽默之餘犀利鋒銳，有自己獨特的見解。擅長心理學、歷史、社科等創作，著有《神邏輯》、《民國女子圖鑑》等作品。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】