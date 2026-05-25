數字IQ推理題｜你能想到圖中的「x」應填什麼數字嗎？入來對答案
撰文：趣味數學題
出版：更新：
如下圖所示，根據已知的數字之間的變化規律，推理出x的數值。
▼▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼▼
▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼
▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼
▼▼答案在下方，不要偷看▼▼
▼答案在下方，不要偷看▼
【同場加映】【腦筋急轉彎IQ題】透明嘅劍係乜嘢劍？汽車會飛猜一種飲料（點圖放大閱讀）▼▼▼
+45
【答案】
答案：45。方格內的數相乘後，數位對換。
【小學IQ題】一個鐘敲6下要30秒 敲12下要幾秒？提示：唔係60秒10條燒腦IQ題 據說答中5條智商就有140 有題要用細路角度先解到腦筋急轉彎IQ題｜如何用4支火柴砌出1個「田」字？唔准折斷出貓Mensa門薩智力測試｜19條看圖IQ題 睇睇你同身邊人可答啱幾多？9條圖片IQ題 全部憑基本邏輯可答到 10分鐘全對智商至少有1155條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？
【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】