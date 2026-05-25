數字IQ推理題｜你能想到圖中的「x」應填什麼數字嗎？入來對答案

撰文：趣味數學題
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如下圖所示，根據已知的數字之間的變化規律，推理出x的數值。

圖中的x應填什麼？（趣味數學題提供）
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+45

【答案】

答案：45。方格內的數相乘後，數位對換。

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