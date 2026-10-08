慈禧一生最看重什麼？掌權半世紀　臨終遺言暴露她心中的最大恐懼

晚清政局風雨飄搖，慈禧太后卻在朝廷核心掌權近半世紀，從洋務運動到庚子國難後的新政，她並非對改革毫無興趣，也曾接受軍事、教育與制度上的新思維。然而，只要改革開始碰觸皇權與政治權力，她便會顯得格外保守。



對慈禧而言，問題從來不只是要不要改革，而是改革走到最後，是否會削弱皇室手中的權力。​

慈禧一生最在乎什麼？掌權半世紀不放手，臨終遺言揭露心底最大恐懼（AI生成圖片，01製圖）

慈禧掌權50年 臨終竟是「女人不得預聞國政」 背後隱藏殘酷權力真相：

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辛酉政變 奠定慈禧掌權基礎

根據《搜狐網》報導，1861年咸豐帝病逝，年僅6歲的同治帝登基，由於皇帝年幼，咸豐帝生前安排顧命八大臣協助處理朝政，慈禧與慈安兩位皇太后則分別掌握代表皇帝的印章。

不過，隨著朝廷權力衝突逐漸升高，慈禧選擇與恭親王奕訢合作，發動後世所稱的「辛酉政變」，將肅順、載垣、端華等顧命大臣逐出權力核心，政變成功後，慈禧開始與慈安共同垂簾聽政，也正式踏入清朝最高權力中心。

這段經歷對慈禧後來的政治思維影響深遠。她親眼見識到，皇帝年幼、權力缺乏制衡時，朝廷內部很容易出現權力爭奪；而只要掌握皇權的象徵與決策核心，就能左右政局。此後面對各項改革，她並非完全拒絕改變，而是始終將皇室權力能否維持在掌控之中，視為重要考量。

面對時局願意改革 但仍要掌權

事實上，慈禧並不是典型的「什麼都反對」的守舊派。19世紀後期，清朝推動洋務運動，大量引進西方技術，興辦軍事工業，並發展鐵路、電報等新式建設，慈禧對部分政策也曾表示支持。

到了1900年八國聯軍攻入北京、清廷遭遇庚子國難後，朝廷面臨的內外壓力更加沉重。慈禧也開始推動一連串改革，包括廢除延續千年的科舉制度、興辦新式學堂、編練新軍，以及逐步提出「預備立憲」等措施。從這些政策來看，她並非完全無法理解時代正在改變，也知道清朝若要延續統治，勢必要進行一定程度的調整。

但問題在於，改革可以進行到什麼程度，始終有一條看不見的界線。軍事、教育、產業等領域的改革，主要是為了讓國家提升實力，並不會直接改變皇室掌握政權的方式；一旦改革進一步涉及政治制度、中央權力甚至皇權本身，慈禧的態度便明顯轉趨保守。換句話說，她可以接受「改變國家運作方式」，卻難以接受「改變誰掌握國家」。

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臨終遺言 仍將權力旁落視為警惕

1908年，光緒帝去世後不久，慈禧也走到人生終點，關於她臨終前的言論，後世流傳著不同版本，其中一段常被引用的遺言是：「此後，女人不可預聞國政。此與本朝家法相違，必須嚴加限制。尤須嚴防，不得令太監擅權。明末之事，可為殷鑑。」

由於相關內容主要見於後世記載與歷史文章，版本並不完全一致，因此其真實性仍有討論空間。不過，若從這段話所呈現的政治觀念來看，可以發現慈禧晚年依然相當在意權力是否落入非預期的人手中，並將明末宦官干政視為前車之鑑。

回顧慈禧一生，她並不是完全看不見改革的必要，也曾在不同階段接受甚至推動新政。真正的矛盾在於，當改革只是為了讓清朝變得更強，她可以選擇支持；但當改革開始要求重新分配政治權力，甚至可能限制皇帝與皇室的統治空間時，她便不願再往前一步。

因此，慈禧與改革之間的矛盾，或許不只是「守舊與進步」的簡單對立。對她而言，如何讓清朝延續與如何維持皇權，始終密不可分，而在兩者發生衝突時，權力本身往往成為她最不願退讓的底線。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：慈禧一生最在乎什麼？掌權半世紀不放手，臨終遺言揭露心底最大恐懼】