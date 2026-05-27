溥儀僅初中學歷卻能精通三語懂看相對論　揭秘難以量化的帝王教育

1959年末代皇帝溥儀的戶口卡上，僅註記了「文化程度：初中」這幾個字，他曾貴為一國之君，竟然只有初中學歷？其實這背後隱含了時代變遷與制度下的誤會。



根據《搜狐網》報導，這位被歷史書寫為「舊時代象徵」的人物，其實是在嚴格且師資優秀的「帝王教育」下成長的，不僅精通多國語言、學識橫跨中西，連藝術、科學都有深厚造詣。

末代皇帝溥儀學歷被登記「初中程度」！專家揭秘真實學歷，現代人根本望塵莫及（01製圖）

末代皇帝溥儀學歷被登記「只有初中程度」

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1959年溥儀回到北京後，前往派出所辦理戶口登記，當工作人員詢問學歷時，他只回答「私塾」。清朝沒有「畢業證」或「文憑」的觀念，無法對應現行學歷分類，承辦人員面對換算學歷的難題，只能登記為「初中」。由於缺乏正規學籍，讓溥儀曾接受的帝王教育體系，最終被簡化為渺小的兩個字。對此，溥儀曾無奈反問：

你見過精通三門語言的初中生嗎？

「帝王教育」難以量化的知識體系

清末皇室教育講求師資精良與全方位訓練，溥儀自三歲入宮、六歲退位後，仍未停止學習。他的師資陣容在當時堪稱「教育界的天花板」：

漢文老師有狀元陸潤庠、進士陳寶琛及京師大學堂總監督朱益藩；

滿文由翰林伊克坦指導；

蒙文則由國師阿旺卻吉教授；

英語與西學由牛津學者莊士敦親自指導



溥儀的學習韌性也十分驚人，每天清晨5點起床誦讀《四書》、《尚書》，再練小楷三百字，下午練習騎射、繪畫，傍晚默寫《資治通鑑》，時常學習至深夜。即使在偽滿時期，他仍在宮廷內自行開設私塾課程，教授國學、數理化與外語，孜孜不倦地學習，同時也將知識傳承下去。

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學貫中西，語言天賦異稟

溥儀的語言能力在近代皇族中獨樹一幟。13歲就能用駢文撰寫詔書，16歲能閱讀原版的《泰晤士報》，在1946年東京審判時，全程以英語自辯八天。莊士敦回憶，溥儀的英文手寫字體「精緻如倫敦印刷廠的鉛字」，甚至曾將《論語》翻譯成英文。他還擅長日語和俄語，為應對日本顧問，短短三個月便能閱讀《明治憲法》原文；又自學俄語，能直接閱讀《真理報》。

從紫禁城到監獄，一生從未停止學習

溥儀也精通文物鑑定。北京故宮建院初期，專家遇到難以確認的藏品時，會請溥儀協助鑑定，他只依據手感、重量、光澤等，就能準確區分乾隆官造與民國仿品。

溥儀的學習熱情從未褪去。1950年被押往撫順戰犯管理所時，他隨身攜帶《辭海》《英漢大詞典》與自製學習卡片。即使在獄中條件艱困，他仍用牙膏皮捲成筆桿、蘸藥水書寫，研讀《相對論》、《量子力學史話》。

1965年，他在日記中寫下：

昨日讀完《相對論》仍覺懵懂，然較二十年前在宮中所讀牛頓，已略窺科學門徑矣。

溥儀的一生顛沛流離，不斷經歷生離死別，陪在他身邊的只剩書本，他將對知識的情有獨鍾轉換成一份份手稿、譯稿與著作，如今收藏於檔案館與研究機構，供後人細讀。那張註記著「初中學歷」的戶口卡，並不足以衡量溥儀深厚的知識涵養。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：末代皇帝溥儀學歷被登記「初中程度」！專家揭秘真實學歷，現代人根本望塵莫及】