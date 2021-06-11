慈禧太后真的狠毒專橫？學者揭真人頗暖心　專照顧同病相憐寡婦們

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-06-11 08:00

歷史學家唐德剛（1920－2009）曾半開玩笑說，最高領袖中，私德當推西太后第一。的確，民間關於西太后捕風捉影的謠言縱然所在多有，卻大多為無稽之談。《宮女談往錄》裡，老宮女何榮兒口中的西太后就是一個恪守寡婦之道的老太太。咸豐（1831－1861）駕崩時，西太后年僅二十六歲。深宮之中，孤兒寡婦生活之艱辛視民間有過之而無不及。因此，她對於同病相憐者往往頗有照顧，身邊幾乎形成了一個「寡婦圈」。（本文節錄自《被誤認的老照片》。）

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文：陳煒舜（香港中文大學中國語言及文學系副教授）

如恭親王奕訢（1833－1898）的長女自小被西太后認作養女，在宮中生活，與堂弟同治為幼年玩伴。後來更封為榮壽固倫公主，爵位與親王相等。榮壽公主十三歲時，便由西太后指婚給額駙景壽之子、一等蔭生志端。然而婚後半年，志端患病而死。西太后為了補償榮壽，遂依舊讓她進宮侍奉。《清史稿》云：「公主性骨鯁，而能持大體。」雖然深受西太后寵愛，卻能犯顏直諫，因此人稱「女汲黯」。民國十三年（1924），榮壽以七旬高齡去世，哀榮備至。

情況類似的又有垣大奶奶（一般皆作元大奶奶，誤）。她是內務府大臣慶善之女、西太后內侄德垣之妻，十八歲時剛剛文定便成了望門寡，於是西太后也讓她在宮中作伴。德齡（1885－1944）《御香縹緲錄》回憶自己入宮時，垣大奶奶才二十四歲；但神態卻已跟四五十歲的老婦人無二；所幸她天性「愚笨木訥」，因此環境雖然哀痛，但竟像毫無感覺。

至於慶親王奕劻四女（人稱四格格）的遭際，就更令人感歎了。德齡說四格格「出奇的漂亮」，而《宮女談往錄》則云：「老佛爺另外喜歡的人是四格格，她是慶王的女兒，大排行在四，所以稱四格格。也是老太后指的婚，剛結婚就守寡，老太后過意不去，常接到宮中或園子裡來住。這是位聰明伶俐的人，嘴甜手巧，能哄老太后喜歡，做事八面玲瓏，很會見廟燒香。……幾天不見，老太后就想她，常接到宮裡或園子裡來，也常陪著老太后坐船遊湖。」的確，庚子亂時西太后前往西安，還不忘把三格格和四格格帶上。可是四格格的公公直隸總督裕祿（1844－1900），卻因抵禦八國聯軍兵敗而服毒自殺，夫家從此家道中落。

進而言之，慶王之孫溥銓（1923－）回憶，四格格與裕祿第九子結婚，琴瑟和諧，而西太后很少讓她回家，夫妻聚少離多。後來其夫抑鬱而終，恰值西太后要妝成觀音菩薩留影。四格格熱孝在身，一聽要和三姐一起穿彩衣、化濃妝，心中不是滋味，回家哭鬧不已。慶王大恐，勸道：「你可千萬別抗旨不遵，若惹惱了太后，全家可吃不起呀！」她才勉強陪西太后留了影。辛亥以後，四格格紅顏老去，又無子女奉養，晚景淒涼而終。

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較權威的《故宮珍藏人物照片薈萃》有一張是西太后與四位旗服女性合影，文字稱左起為「德齡、四格格、西太后、元大奶奶、容齡」，網上紛紛因循。除了西太后和垣大奶奶正確外，其餘三人的身分皆認定錯誤。德齡、容齡遺影甚多，一照勘便知其非。此外，四格格與西太后的日常合影也比比皆是。相形之下，左一除面容略瘦外，模樣與四格格別無二致，當是其人。左五的服裝與左一全同，當為姐妹。參照三、四格格與西太后的觀音裝合影，可以確認左五是三格格。換言之，大概因為三、四格格常在宮中走動，故衣著上也比較有默契罷。

有趣的是，左二與左五雖然服裝不同，卻容貌相似，應是較少入宮的二格格。比對榮壽公主與貴婦們的合照，前左一為二格格，左四為四格格，後左一為三格格，左二為垣大奶奶，可謂原班人馬再度出現。則《薈萃》中那張合影中的人物身分，更可進一步釐清矣。附帶一提，《薈萃》一書在第二章〈西太后〉所錄合照中數次標出四格格，然第十四章〈社會剪影〉收有四格格大頭照一張，卻僅標為「旗人貴族婦女」，亦一時疏忽也。

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《被誤認的老照片》書本封面

書名：被誤認的老照片

作者：陳煒舜（Nicholas L. CHAN），香港中文大學工商管理學士（意文、德文雙副修）、研究院中文學部碩士、博士。先後執教於臺灣佛光大學文學系、香港中文大學中文系。研究領域及興趣為中國古典文學、文獻學、神話學等。著有《林雲銘及其文學》（2000）、《明代楚辭學研究》（2003）、《楚辭練要》（2006）、《屈騷纂緒》（2009）、《明代前期楚辭學史論》（2011）、《從荷馬到但丁》（2013）、《神話傳說筆記》（2016）等，並於海內外期刊、研討會上發表論文多篇。餘暇從事散文、新舊體詩歌之創作，及外文詩歌與歌詞之翻譯，結集出版者有新詩集《話梅》（1999）與音樂隨筆《尋找繆思的歌聲》（2006）。

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】