古代皇宮奶娘不只餵奶　揭秘三大暗黑用途　慈禧會拿乳汁塗面美容

在古代大部分的權貴之家都會請奶娘，因為家裡有奶娘就是一種貴族身份的象徵，就連最尊貴皇宮裡的皇子公主在出生後，也是交由奶娘撫養，但是為什麼古代人需要請奶娘呢？



原來除了照顧孩子之外，背後還有深層的三個用意，包括彰顯身份地位、讓女子集中精力爭寵，以及避免皇子公主和生母的關係太過親密。

古代皇室為何要請奶娘？揭秘三大用意：竟為方便后妃爭寵隔絕母子（01製圖）

古代乳娘不只要餵飽孩子！她們還要做3件事

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根據《新浪網》的報導，古代養育孩子的方式和現代不同，權貴之家的孩子生下來後，往往都不是由生母親自哺乳，而是會另請奶娘，在皇宮裡每年都會招進大量的奶娘，每個季度約需要40名，另外還需要80名的候補奶娘，為的就是要萬無一失的哺育宮中的皇子公主們。且宮裡的奶娘不僅把自己的奶水哺育孩子，甚至要把多餘的奶水給成人使用，據說慈禧太后也會把奶娘的乳汁往臉上塗抹，以達到養顏美容的功效。

古代會需要奶娘，也是因為女子必須時刻保持競爭的狀態，節省精力去應付女人間的勾心鬥角，也要想辦法在生完孩子後，奪得老公的寵愛，因此雖然生孩子有助於鞏固自己的地位，但在生下孩子後，女子恐怕沒有多餘的心力再去細心撫育孩子，因此才需要奶娘來幫助餵養幼童。

另外，在古代的皇宮裡，皇帝為了防止皇子與自己的生母太過親近，因此在皇家制度中，所有皇子的嫡母都是皇后，其他的妃子就算生下了皇子，也要叫皇后為母后，並且是由奶娘進行哺育、餵養的照顧，這樣也可以避免後宮妃子透過皇子來爭寵的行為。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代乳母除了餵飽孩子，還要為主人做1件事，害羞畫面令人難以啟齒】