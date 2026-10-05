老爺奶奶沒工作媳婦要上班　家務到底該誰做？網民答案竟驚人一致

婆媳同住時，家事究竟該由誰負責，往往成為家庭摩擦的導火線。一名網友近日在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文詢問，若公公、婆婆目前都沒有上班，而媳婦白天得外出工作，「煮飯和家事，應該是誰要做？」簡短一句話隨即引發大批網友討論。



不少網友認為，若長輩因傳統觀念認定「媳婦進門就該做家事」，長期下來很容易產生衝突，因此最直接的解決方式就是分開居住。有人直言：

「有能力就搬出去住，租房子也好，不要住在一起」

「分開住最好」

「各做各的，兩家互不干涉」



認為減少生活空間重疊，反而更有助於維持彼此關係。

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也有網友指出，部分傳統家庭確實仍存在「媳婦就該伺候婆家」的想法：

「不善良的婆婆會說那是媳婦該做的」

「傳統婆家可能會覺得，兒子娶媳婦回來就是要照顧一家人」



但這類觀念並不代表家事理應全部落在媳婦身上。

更多人則主張，只要住在同一個屋簷下，家事就應由所有家庭成員共同分擔，而不是依照身分決定誰該做。有人留言：

「煮飯各自處理，家事住在屋裡的每個人都要做」

「公婆也要做吧，畢竟也是他們的家」

「有空的人分攤做，住一起本來就人人有份」



另有網友進一步表示，成年子女與父母同住，除了家事之外，伙食費、水電費等生活開銷也應事先談清楚；若是夫妻共同居住，相關責任也不該只由媳婦承擔：

「住一起很多費用一起出是應該的」

「媳婦的部分應該是兒子一起分擔」



也有人感嘆，婆媳衝突看似複雜，實際上常繞著家務、金錢與生活界線打轉。對此，不少網友認為，與其爭論「誰應該做」，更重要的是家庭成員能否事先把分工方式談清楚，避免將家事責任預設落在某一個人身上，否則同住時間愈長，累積的不滿也可能愈多。

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