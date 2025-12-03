家嫂變植物人 奶奶借款百萬照顧5年：如救不活也不要兒子再娶
撰文：羊城晚報
出版：更新：
據大象新聞11月28日報道，河南新鄉一女子遭遇車禍成植物人，奶奶借款百萬元（人民幣，下同）寸步不離照顧5年。
奶奶說，兒媳當時被一輛轎車撞了，醫生說只有百分之一的希望：「我趕到醫院的時候，她還喊了我一聲『媽』，就為這一句『媽』我也要堅持，也要管她。5年多，洗臉刷牙，出來進去都是靠揹着。當時在醫院，我們沒想過放棄。我跟兒子說，要是救不過來了，咱也不再娶妻了，不能給孩子找個後媽。」
為了給兒媳治病，奶奶借了100萬元外債：
+14
奶奶說，兒子和兒媳是青梅竹馬，出事之後，兒子也從未想過拋棄愛人。
為了給兒媳治病，奶奶借了100萬元外債：
難那是肯定難，但我沒想過放棄，無論花多少錢，費多大勁兒，我也要救她。別的什麼都不為，就為我們這個小家。
【延伸閲讀】每天準時擺攤的老奶奶沒出現 暖心公安竭力追查 終成功救了她（點擊放大瀏覽）
+29
食客暈倒失意識 深圳食店老闆一家拼命做20分鐘CPR救人感動網民有片｜河北男銀行剛取5萬現金遭大風吹走 好心人幫拾回一分不少5歲男童病逝後捐獻器官助5人重生 家屬：以另一種方式延續生命有片｜貴州女醫生加拿大遇1歲童窒息 用哈姆立克法2分鐘成功急救浙江27歲女患｢不死癌｣骨髓炎 日打3份工儲數十萬做手術終康復