家嫂變植物人　奶奶借款百萬照顧5年：如救不活也不要兒子再娶

據大象新聞11月28日報道，河南新鄉一女子遭遇車禍成植物人，奶奶借款百萬元（人民幣，下同）寸步不離照顧5年。



奶奶說，兒媳當時被一輛轎車撞了，醫生說只有百分之一的希望：「我趕到醫院的時候，她還喊了我一聲『媽』，就為這一句『媽』我也要堅持，也要管她。5年多，洗臉刷牙，出來進去都是靠揹着。當時在醫院，我們沒想過放棄。我跟兒子說，要是救不過來了，咱也不再娶妻了，不能給孩子找個後媽。」

河南新鄉一女子遭遇車禍成植物人，奶奶借款百萬元寸步不離照顧5年。（截取自微博@大象新聞）

為了給兒媳治病，奶奶借了100萬元外債：

奶奶說，兒子和兒媳是青梅竹馬，出事之後，兒子也從未想過拋棄愛人。

難那是肯定難，但我沒想過放棄，無論花多少錢，費多大勁兒，我也要救她。別的什麼都不為，就為我們這個小家。

