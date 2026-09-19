奶奶突離世　人妻「開心到喊」　網民知原因後紛安慰：妳問心無愧

年邁長輩生病，有時候會讓照顧者也身心俱疲。



有位女網友發文表示，奶奶患有失智症，長期都是她在照顧，而奶奶後來突然往生，她不斷哭泣，大家都以為原PO是捨不得才哭，她則坦言：

我是喜極而泣。

女網友坦言奶奶去世後自己喜極而泣。（《承歡記》劇照）

這名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，大伯、二伯都不願意照顧奶奶，因此她跟老公決定自己來接手。娘家的媽媽告訴原PO：

不要計較太多，把該做的事情做好。

她覺得自己問心無愧，所以才願意陪著老公照顧奶奶。

然而某日凌晨，奶奶突然心肌梗塞，搶救無效後逝世。原PO表示：「婆婆（奶奶）往生了，我終於解脫了，因為從婆婆失智症以來，都是我在照顧的，大家都以為我哭是因為我捨不得婆婆，其實我真的是喜極而泣。」

因為照顧她的這兩年，我真的累了。

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她也跟在天堂的奶奶喊話：「婆婆，對不起，祢走了，我卻笑了，因為我真的累了！婆婆，在另一個世界，祢不會再有病痛了，要快快樂樂的喔！」

願婆婆，一路好走！

網民紛紛表示理解，安慰原Po。（《承歡記》劇照）

文章曝光後，許多人安慰她：

「辛苦了，大哥、二哥都不顧，妳真的是問心無愧了」

「真的久病之下無孝子，辛苦了」

「我能理解，照顧者真的身心都累」

「辛苦了，也慶幸妳終於解脫了」

「孝順的媳婦，辛苦妳了，會有好福報」

「節哀，有照顧的人都能體會這種身心俱疲的感受，辛苦了」

「的確，失智、長期臥病在床、久病的人，都是走了才算解脫」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】