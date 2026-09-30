港鐵金鐘站疑現糞便！似被人踩中延伸變糞路　港男：真係大開眼界

港鐵站地面再現「黃金」？有乘客在社交平台貼片分享，日前途經港鐵金鐘站，在扶手電梯前發現疑似糞路，懷疑曾被人踩中有延伸迹象，現場有多名職員協助疏導乘客，有人則在地面鋪設清潔墊，以免途經人士踩中污物。事件引來網民瘋狂嘲諷，「從細就聽講香港遍地黃金，果然冇呃人」、「香港節奏就是快，連拉X都擠不出時間」。



有港鐵乘客在金鐘站搭乘沙中綫列車該層地面，發現啡色不明污迹，懷疑是糞便，有延伸迹象，未知是否曾被人踩中。（「小紅書＠清仔測量師」影片截圖）

《香港01》正就事件向港鐵公司查詢。



港鐵金鐘站疑現「糞路」！

該男乘客在小紅書帳號以「突發！金鐘站驚現『黃金地雷陣』」為題發帖，透露於周一（28日）下午1時許途經港鐵金鐘站，看見在人來人往的轉車站，地下被人留下「滿地黃金」，因此驚訝稱「真係令人大開眼界」。

港鐵職員地面鋪清潔墊 提醒乘客避免踩中污物

從樓主拍攝片段可見，在金鐘站轉乘沙中綫列車該層地面，出現啡色不明污迹，懷疑是糞便，目測有延伸迹象，未知是否曾經被人踩中，當時多名港鐵職員站在近扶手電梯前位置，有人協助指示乘客小心避免踩中污物，另有人負責在地面鋪設多塊橙色清潔墊。樓主見狀佩服前線站務人員，在面對突發極端衞生狀況依然保持專業、迅速無畏無懼處理事件，感激表示「真係辛苦晒佢哋！」，藉此提醒他人出入要小心看路，同時呼籲大眾共同維護公共衞生。

多名港鐵職員站近扶手梯前，有人協助指示乘客避免踩中污物，另有人負責在地面鋪設清潔墊。（「小紅書＠清仔測量師」影片截圖）

網民嘲諷：香港遍地黃金

事件引來網民嘩然，紛紛留言揶揄，「我的天啊」、「香港節奏就是快，連拉X都擠不出時間」、「港鐵也搞 HYROX？」、「有黃金趕緊去撿」。另有人分享曾在連鎖超市上班時遇到類似事件，「有次返工地下無啦啦拖出一條黃金地雷，最大笪喺收銀處，來不及提醒有客人踩上去了」。

從細就聽講香港遍地黃金，果然冇呃人 網民意見

使厭惡性物體流入港鐵鐵路處所 可被罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第556B章 《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得致使、准許或容受污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，違者可被罰款5,000元及監禁6個月。

（小紅書＠清仔測量師）