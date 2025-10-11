港鐵沙田站驚現糞便？似被踩中延伸「糞路」　網民猜1原因籲體諒

港鐵範圍再現「黃金」？近日有港男在社交平台分享，指於港鐵沙田站大堂範圍，驚見地面出現深啡色異物，疑為糞便。樓主上傳照片，目測異物似曾被人踩中，故有延伸成「糞路」情況，他留言稱「晨早流流邊個（喺）沙田站玩X」。有網民看過照片後表示恐怖，「呢個軌跡…急到瀨？」，同時感嘆「辛苦清潔（工人），無可能清得乾淨」。



惟有人估事件計涉及殘疾人士，故盼社會大眾體諒，「可能傷殘人仕孭住個便袋穿咗，喺藍田見過個伯伯係咁」。



港鐵回覆《香港01》時表示，未有接獲相關乘客反映及報告，亦未能肯定事發時間。



有港男途經港鐵沙田站時，驚見地面出現深啡色異物，疑為糞便。（「threads＠xxjameshuxx」圖片）

沙田站地面驚現糞便？ 疑曾被人踩中有延伸跡象

該港男在threads帳號「xxjameshuxx」上傳多張照片，並稱「晨早流流邊個（喺）沙田站玩X」。從相中可見，在港鐵沙田站1條來往大堂和月台的扶手電梯前，出現1坨深啡色異物，疑似是糞便，未知是否曾被人踩中，所以出現延伸的跡象。現場有港鐵職員在地上擺放1塊綠色貌似尿墊，提醒途經乘客小心，以免踩中污物。

大堂地面疑有糞便，未知是否曾被人踩中，故有延伸跡象。（「threads＠xxjameshuxx」圖片）

港鐵職員在地上擺放貌似尿墊，並提醒途經乘客小心。（「threads＠xxjameshuxx」圖片）

網民驚呼恐怖：辛苦清潔工人

帖文引來網民驚呼「咁恐怖？」，「呢個軌跡…急到瀨？」、「咁瀨法要本身無著底褲先瀨得咁完整喎」、「這情況我在大埔火車站遇過，全個車站都有，睇到瀨X人由站外經入閘機撞入廁格的行跡，多人中招」、「辛苦清潔（工人），無可能清得乾淨」。

