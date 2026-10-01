內地女「攬抱中環路牌」打卡照瘋傳！驚人身份曝光　網民：原諒佢

【香港旅遊／打卡】出外旅遊「打卡」也會成為焦點！本港社交平台Threads瘋傳一組相片，顯示中環威靈頓街有內地女遊客攬抱「威靈頓街」路牌拍照「打卡」，擺出多款姿勢，引來途人圍觀並拍攝女遊客，令上載相片的目擊者疑惑該女遊客身份，遂向網民「大神」們求助，「有人知道她是誰嗎！以為是打卡點，結果大家也都在拍她」。



相片引來網民熱議，認為攬抱街邊路牌拍照行為可能有欠衞生，「街邊啲燈柱、路牌柱最鬼污糟，口水鼻涕痰乜都有，仲要攬到實」、「平常都沒人清潔，很髒的」。也有不少網民認出女子「真身」驚人身份，大讚「漂亮」，「咁靚女，原諒佢」。



中環威靈頓街有內地女遊客攬抱「威靈頓街」路牌拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

「有人知道她是誰嗎？」有網民於7月29日在Threads發布多張相片，顯示有女子攬抱「威靈頓街」路牌拍照「打卡」，引來途人圍觀拍攝。

內地女遊客攬抱中環「威靈頓街」路牌打卡！動作震撼

從相片看到，該女子穿着紅色掛脖背心，伸高雙手以類似「鋼管舞」姿勢扶着「威靈頓街」路牌的鐵柱，望向遠方鏡頭拍照。

女子攬抱「威靈頓街」路牌，擺出多個姿勢拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

女子攬抱「威靈頓街」路牌，擺出多個姿勢拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

另1張相則看到該女子雙手環抱「威靈頓街」路牌鐵柱，身體貼着鐵柱，擺出不同表情。女子旁邊有多名途人駐足，取出手機拍攝她。

女子攬抱「威靈頓街」路牌，擺出多個姿勢拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

女子攬抱「威靈頓街」路牌，擺出多個姿勢拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

內地女遊客惹途人圍觀拍攝 目擊者疑惑：有人知道她是誰嗎？

樓主目擊事件大感不解，詢問網民們是否知悉女子身份，「剛開始以為是打卡點，結果大家也都在拍她」。

網民擔心女子行為欠缺衞生。（Threads@aboutwhatithink）

網民批攬抱路牌欠衞生：平常沒人清潔，很髒的

網民看過相片議論紛紛，有人認為女子行為欠缺衞生：

「街邊啲燈柱、路牌柱最鬼污糟，口水鼻涕痰乜都有，仲要攬到實」



「最好先抹一抹，這些柱和欄杆平常都沒人清潔，很髒的」



「講真條柱咁邋遢佢都可以勁攬，唔理佢做邊行，佢係幾敬業」



「偷路牌的女士」



女遊客身份曝光！是內地偶像女團SNH48前成員 網民：咁靚女，原諒佢

也有不少網民認出女子真身，是內地當紅女子偶像團體SNH48前成員段藝璇（Duan Yixuan，Eshine），大讚「漂亮」，「咁靚女，原諒佢」。

段藝璇是內地當紅女子偶像團體SNH48前成員。（段藝璇微博）

翻查資料，段藝璇（Eshine）於1995年8月19日在湖南郴州市出生，2015年7月通過SNH48第五期生選拔，同年12月正式出道。段藝璇（Eshine）曾被評選為LikeTCCAsia中國區最美100張新面孔第31位，亦曾任BEJ48 Team B隊長、SNH48 Team SII隊長，2025年8月正式從SNH48「畢業（退團）」，並成立個人工作室。

段藝璇是內地當紅女子偶像團體SNH48前成員。（段藝璇微博）

段藝璇是內地當紅女子偶像團體SNH48前成員。（段藝璇微博）

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干擾路牌可罰款2,000元、監禁3個月

不過要留意的是，擅自干擾路牌，可能會觸犯法例。根據香港法例第374章《道路交通條例》第50條「干擾交通標誌或道路標記」，任何人無運輸署署長、警務處處長或路政署署長的同意而移動、損壞或以任何方法干擾任何交通標誌或訂明的交通標誌；或掩蔽、毀損、更改或塗掉任何道路標記或訂明的道路標記，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月。

（Threads@aboutwhatithink）