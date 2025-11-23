遊港不滿！內地女生做1事被罰款$5000　慘呻：在內地可以隨意做啊

【香港旅遊／罰款】來香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有內地女生於小紅書發相發文，大呻她來香港做了1件「天真」的事之後，慘被罰款5,000元，「為什麼不能啊？內地可以隨意啊」，又提醒其他想來港的人留意，「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。



不少內地網民感到驚訝，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」，隨即有網民解釋原因。樓主亦留言指「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念」。



來香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。（資料圖片）

「我在香港做了件很天真的事……」該內地女生近日於小紅書發布罰款通知書圖片，感嘆自己於香港大埔旅遊時，因餵飼野鴿「斷正」，被罰款5,000元，大呻「為什麼不能餵啊？內地可以隨意餵啊」。

內地女生餵野鴿被罰款5,000元：內地可以隨意餵啊

從罰款通知書見到，樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。

樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。（小紅書）

樓主提醒其他有意來港的人要注意，「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

樓主感嘆，「經此一事，也真的是增長見識了」。（AI生成圖片）

內地網民：為什麼不能喂？ 港網民解畫：影響公眾衛生

內地網民看後感到驚訝，不少人表示不知道在香港不可以餵野鴿，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能喂？什麼情況下不能喂？」。隨即有香港網民解釋原因，「影響公眾衛生，不能餵，什麼情況也不能餵」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「你去坑口站出面睇下就知，果邊一帶由其有個居屋屋苑慘受白鴿問題折磨，最主要衛生問題，加埋會嘈到無覺瞓，同埋餵鴿的同時，食淨的殘渣都會引來大量老鼠」。

樓主亦留言指，「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。