港鐵太子站2大媽推巨型晾衫架闖車廂！職員衝出爆笑KO獲讚：好絕

乘搭港鐵必須遵守攜帶行李規定。本港社交平台Threads流傳多張相片，顯示2名大嬸推巨型晾衫架進入港鐵太子站，除了乘搭扶手電梯，更試圖進入車廂，遭港鐵職員衝出攔截。然而大嬸未有離開，表示「咁我唔要（晾衫架）喇」，最終港鐵職員「高轉數」應對下，成功「KO」大嬸。



事件引來網民熱議，批評大嬸離譜，大讚港鐵職員「做得好」，「好絕，唔要都要拎返（晾衫架）佢出去🤣🤣」、「自己垃圾，自己帶走😌」、「而家愈嚟愈瘋狂」。



2名大嬸推巨型晾衫架進入港鐵太子站，遭港鐵職員攔截。（Threads@lau_yu_fung____）

「送朋友去地鐵站，見到兩個阿嬸推個晾衫架入閘」。有網民於9月27日在Threads發布多張相片，指目擊有2名大嬸推巨型晾衫架進入港鐵太子站，大感詫異。

港鐵太子站大嬸推巨型晾衫架入閘 搭扶手電梯

從相片看到，晾衫架比大嬸的身高還要高，而大嬸推着晾衫架入閘，再乘搭扶手電梯到達月台太子站往中環方向月台，最終被至少2名港鐵職員截停。

晾衫架比大嬸的身高還要高，而大嬸推着晾衫架入閘，再乘搭扶手電梯到達月台太子站往中環方向月台。（Threads@lau_yu_fung____）

晾衫架比大嬸的身高還要高，而大嬸推着晾衫架入閘，再乘搭扶手電梯到達月台太子站往中環方向月台。（Threads@lau_yu_fung____）

被港鐵職員截停。（Threads@lau_yu_fung____）

遭港鐵職員衝出截停「霸氣KO」

樓主補充，他目擊2名大嬸推晾衫架進入港鐵站後，向職員舉報，「乜呢嚿嘢可以入閘嘅咩？成個人咁高喎」，職員於是「衝入嚟」截停2名大嬸，「港鐵職員同佢講啦，（晾衫架）已經超出咗高度，所以唔可以上車啦，跟住話帶返佢出去」，詎料大嬸表示「咁我唔要喇……」，職員隨即1句「KO」，「同佢講你唔要都要攞出去抌（丟棄）」。

網民大讚港鐵職員「做得好」。（Threads@lau_yu_fung____）

網民大讚港鐵職員「做得好」。（Threads@lau_yu_fung____）

網民讚港鐵職員「做得好」 批大嬸離譜

網民看後紛紛批評大嬸離譜，大讚港鐵職員「做得好」：

「好絕，唔要都要拎返佢出去🤣🤣」



「以為唔要就得，傻的🤭，自己垃圾，自己帶走😌」



「港鐵職員Well done」



「而家愈嚟愈瘋狂，我上次都有同職員講，一定唔可以縱容！」



「推個架搭扶手電梯，呢個阿嬸X街嚟喎，一拎唔穩，成個架飛落下面」



「而家呢度真係光怪陸離」



「佢點運入去㗎，成度門咁高咁大，推入車廂都有困難呀，咁本事嘅」



港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（Threads@lau_yu_fung____）

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Threads@lau_yu_fung____）