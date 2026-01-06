內地女遊港驚見港人1舉動被震撼：讓人舒服　網民共鳴：比內地好

【香港旅遊】來香港旅遊，或許會有不一樣體會。有內地女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高，「香港人的素質體現在這……讓人很舒服」。



帖文引來內地網民共鳴，認為比內地更好，「文明太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「在大陸真的每次都想罵人」、「在內地真的很無語」。亦有網民認為這是質素表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裏的人並無關係」。



有內地女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高。（資料圖片）

香港「最美的風景」是人？該內地女於小紅書以「香港人的素質體現在這」為題發文，憶述在香港行經某銀行時，目擊多名港人排隊等候使用自動櫃員機（ATM）畫面，更重要是他們排隊時，會預留一定「安全空間」，令她大感震撼，「他們（港人）做事情都是習慣了排隊，而且排隊也會留出一臂長的安全距離，讓人很舒服」。

從影片見到，有1名女子正在使用自動櫃員機，後方有3名男女排隊，每人均與前人保留大約2步距離。

影片見到，有1名女子正在使用自動櫃員機，後方有3名男女排隊，每人均與前人保留大約2步距離。（小紅書）

內地網民共鳴：港人太文明了

不少內地網民看過帖文有共鳴，認同港人質素高，「香港別的不說，排隊這一點真的好。反正每次回家坐地鐵就得罵」、「文明太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「保持適當距離最好，好怕貼着背脊排隊的人，好煩人」、「貼着排隊真的很難受，人與人之間應有適當的空間」。也有網民認為這方面比內地好，「在大陸真的連你付錢都想貼在你背上每次都想罵人」、「在內地最接受不了後面排隊那個快要貼着你，你不向前靠近前面那個就會有人插隊，以為你不是排隊，所以，真的很無語」、「每次我去深圳坐地鐵，要麼怕被人推上車或要麼怕出不去，港人都很好的！」。

內地網民看過帖文有共鳴，認同港人質素高。（資料圖片）

不過亦有網民認為這是文明質素表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裏的人並無關係」、「一般在排銀行櫃員機時會保留較多空間，因為需要輸入敏感資料，牽涉私隱」、「我們內地現在基本都很自覺排隊且留空隙，銀行和辦事大廳也有劃線，我們櫃員機取錢要輸密碼的時候後面等候的都會習慣把頭轉去，座標廣東四線小城市，大城市就更不用說了，素質比我們好更多」、「其實感覺有受過教育的內地人基本都會排隊，特別是年輕一代」。