大阪住宅區驚現「食人鱷」　無牌寵物店距小學僅50米　男店主被捕

日本大阪日前發生1宗罕見的非法飼養危險動物案，1名經營寵物店的34歲男子，涉嫌未經許可下，在店舖後園飼養被當地法律列為「特定動物」、有「食人鱷」之稱的灣鱷，以及鱷龜等約25隻爬蟲類動物。警方於9月28日將其拘捕，他承認「知道違法仍繼續飼養」，由於涉事地點距離小學僅50米，附近居民獲悉後大感震驚，警方目前正追查鱷魚來源，不排除涉及走私。



1名經營寵物店的34歲男子，涉嫌未經許可下，在店舖後園飼養被當地法律列為「特定動物」、有「食人鱷」之稱的灣鱷。（大阪府警圖片）

隱身住宅區無牌養 「食人鱷」 店主被捕

綜合日媒報道，大阪府警方於9月28日以違反《動物愛護法》及《外來生物法》，拘捕居於大阪市東淀川區的34歲寵物店店東里見創真。警方指控他在未獲大阪市當局許可下，於市內1間店舖後園，非法飼養1條長約1.5米、被法律列為「特定動物」的灣鱷，以及一隻真鱷龜，此外，他亦無牌飼養屬「特定外來生物」的擬鱷龜等其他龜類，約25隻動物。

據悉，灣鱷成年後體長可達4至5米，屬世界上體型最大的鱷魚之一。其性格兇猛，過去曾有多宗襲擊甚至食人的紀錄，日本法律原則上禁止個人飼養。

此外，他亦無牌飼養真鱷龜和屬「特定外來生物」的擬鱷龜等其他龜類，約25隻動物。（大阪府警圖片）

亞加力水缸僅61厘米高 上壓重物防鱷逃脫

警方調查發現，涉事寵物店隱蔽地位於住宅區內，外觀沒有招牌，大門平時緊閉，平日難以察覺內有動物；而店舖距離附近小學僅約50米，周邊亦有大學。事後有鄰居震驚表示「完全不知道住宅區有這麼大的鱷魚」，亦有人坦言「連這裏有寵物店也不知道」。而飼養灣鱷的設備僅為一個由疑犯自製、長約1.5米、高僅61厘米的亞加力膠水缸。槽口僅以金屬網覆蓋，並壓上重物防範鱷魚逃脫，防護措施極度簡陋。

灣鱷成年後體長可達4至5米，屬世界上體型最大的鱷魚之一。（ Wikimedia Commons）

疑犯稱出於興趣 專家警告極度危險

里見創真向警方承認控罪，並供稱：

「我明白這是違法的，但我是為了個人興趣而飼養。」

警方懷疑這批動物可能涉及海外走私，正深入追查獲取途徑。

針對今次事件，大阪吹田市水族館「NIFREL」的飼養員嵐健太指出，灣鱷咬合力極為驚人，館方必須設置高達4米的防護水缸才能確保人鱷隔離。他警告：「如果有民眾認為可以輕易飼養這種動物，那是極度危險的想法。一般家庭根本不具備符合法律規範的飼養條件，這不是難不難養的問題，而是根本不能養。」他強調，一旦鱷魚逃脫，將對周遭學童及居民構成難以估計的安全威脅。

（綜合）

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