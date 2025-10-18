企圖市區放生3米大鱷魚！台男被警方帶走　專家指屬咬力極強品種

台灣一名經營河口鱷人工飼養場的阮姓男子，17日5時30分到立法院企圖放3米長的河口鱷抗議禁養政策。



北市動保處派員先將鱷魚適當保濕和補充水分後，押運回嘉義縣飼養場；阮姓飼主由警方帶回派出所製作筆錄。

動物園鱷魚專家協助做返回嘉義準備，為鱷魚保濕、補充水分。（台北市動保處）

點圖放大瀏覽：

動保處表示，阮姓飼主因農業部規畫禁養河口鱷的政策，憂心自身生計受影響，決定以實際行動表達不滿，上午載運該隻河口鱷魚抵達台北，企圖在農業部門口野放鱷魚抗議。但在第一站立法院，鱷魚落地後即由北市警察局中正一分局警方立即圍住鱷魚隔離，並以違反社會秩序維護法管制人及動物。

動保處說，河口鱷魚以咬合力強大聞名，最大可成長至5米，若在市區逃逸，可能威脅民眾生命安全並引發大眾恐慌。動保處不敢大意，現場協調警方警用吊卡車先進行代保管鱷魚，並會同動物園鱷魚專家於現場監測鱷魚狀態，並於8時30分先行運送至台北市動物之家。

動保處說，動物園專家檢查後，做適當保濕，補充水分處置後，由動保處僱用民間吊卡車，本日上午10時即由動保員押運回嘉義縣飼養場。

動保處提醒，阮姓飼主不顧勸阻，趁機讓鱷魚下車，已由警方依違反社會秩序維護法第70條將飼主帶至派出所製作筆錄。

針對飼主以動物作為抗議籌碼，綑綁鱷魚，未做保水並長途運輸而涉損害動物福利方面，動保處也函請嘉義縣政府關心鱷魚在飼養場狀況，依動物保護法查處。

【相關圖輯】澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

小虎斑貓受困新莊三米深水溝 動保員手工自製工具成功救援

業者帶鱷魚抗議企圖野放 北市警依社維法送辦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】