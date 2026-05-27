南非驚爆雙屍案　7旬夫婦疑撞破偷獵遭滅口　雙手反綁掟河餵鱷魚

南非知名旅遊景點克魯格國家公園（Kruger National Park）驚傳一起殘忍雙屍案！一對年過七旬的退休老夫妻在公園內度假時離奇失蹤，隨後被一群正準備觀賞大象的遊客發現，兩人已被亂刀刺死，且「雙手反綁」集體被丟棄在滿是鱷魚的河川中。警方初步懷疑，這對夫妻極可能是因為在旅途中無意間撞見了偷獵者或走私客的非法行動，才不幸慘遭滅口。



公路旅行變調！遊客賞象驚見「鱷魚河中反綁雙屍」

紐約郵報報導，遭遇不幸的是71歲的丈夫恩斯特馬雷斯（Ernst Marais）與他73歲的妻子迪娜（Dina）。這對夫妻平時住在莫塞爾灣的退休村，這次特地驅車長途跋涉超過1,770公里，滿心期待前往這座著名國家公園度過一週假期。

一對年過七旬的退休老夫妻在公園內度假時離奇失蹤，隨後發現兩人遭亂刀刺死。（NewYork Post）

不料，週四清晨營地的女傭發現兩人的狩獵帳篷空無一人，隨即通報失蹤。原先搜救人員還抱持一線希望，認為夫妻倆可能只是因為當地洪水導致車輛拋錨受困，直到週五清晨，一群聚集在林波波河畔準備觀看大象遷徙的遊客發出尖叫，才在鱷魚出沒的河域中發現了兩人的遺體。

延伸閱讀：峇里島碎屍｜網紅女友打卡洩行蹤 富二代遭黑幫綁架勒索千萬慘死

+ 2

亂刀刺死丟河餵鱷魚！警方疑「撞破偷獵大計」

國家公園內部消息人士透露，這是一場極其殘忍的冷血攻擊。兇手持利刃瘋狂刺殺兩人的上半身，接著將他們的雙手死死綁在背後，殘忍地拖行至河邊丟入水中，「毫無疑問，兇手將他們丟進河裡，就是為了讓鱷魚毀屍滅跡。」此外，夫妻倆駕駛的四輪驅動皮卡車也已被奪走。

南非警方辦案人員指出，克魯格國家公園一向以維安嚴密、安全著稱，這起命案讓管理團隊陷入極大震驚。警方目前將偵辦方向指向當地的跨國走私與偷獵集團。內線消息稱，該區域有許多未設圍欄的秘密通道可以橫渡河流直通鄰國莫三比克，兇手極可能是為了阻止這對夫妻洩漏偷獵行蹤，才痛下殺手，並利用搶來的皮卡車載運走私贓物逃亡。

一群聚集在林波波河畔準備觀看大象遷徙的遊客發現兩人的遺體。（NewYork Post）

鄰居悲痛震驚：他們是一對熱愛狩獵的可愛夫妻

慘劇傳回兩人位於莫塞爾灣的住所，鄰居們紛紛表示無法置信。一位鄰居回憶，這對夫妻非常熱愛野生動物與狩獵活動，甚至在克魯格公園附近的大象谷野生動物園還留有另一個家。

鄰居難過地表示：

週五早上警察來敲門，想確認他們是不是提早從克魯格回來，沒想到隨後就聽到恩斯特和迪娜遇害的噩耗。他們是一對很可愛的夫妻，這件事讓所有居民都震驚不已。

延伸閱讀：速遞員撞倒7歲女童怕惹禍 竟擄上車冷血滅口 死前驚恐畫面曝光

+ 2

延伸閱讀：

黃仁勳說重話！ 狠批將裁員歸咎AI「 懶惰無理」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】