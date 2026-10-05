帶貓入超市放購物籃！目擊者：下一手放食物　網民：影衰其他飼主

香港近年愈來愈多商場及食肆推行寵物友善措施，但不包括超級市場。網上近日流傳2張照片，顯示今年9月27日下午4時許，有市民在超級市場內，見到身穿啡色上衣、黑色短褲及拖鞋的男子，推着購物車走向收銀處，而1隻白貓坐在購物車的購物籃內，貓咪神情淡定，穿上黑色胸背帶，望向四周，似乎對超市環境相當好奇。



當時超市內有其他顧客及職員，樓主質疑「放墊就有用？隻手摸唔到其他地方？手腳喺街周圍踩，人哋下一手放食物」，批評「寵物友善？主人有善先得㗎」。



1隻白貓坐在購物車上的購物籃內，望向四周，似乎對超市環境相當好奇，網民質疑主人沒有公德心。（Facebook群組「東張西望關注組」圖片）

對於貓奴帶貓貓到超市，而且公然放到購物籃的行為，惹來許多網民留言討論，不少人抨擊飼主沒公德心：

「呢啲（購物籃）用嚟載食物，絕對不應該放貓狗，我自己都養狗都絕對唔會咁做，自私無腦無公德心，影衰晒啲養寵物嘅人」



「我喜歡動物，但也不喜歡動物進入超市、餐廳、食肆等地方」



「我見個小朋友著埋對鞋直接踩落去（購物籃）都有啦」



1隻白貓坐在購物車上的購物籃內，望向四周，似乎對超市環境相當好奇，外貌非常可愛，但網民仍質疑主人沒有公德心。（Facebook群組「東張西望關注組」圖片）

究竟香港的超級市場是否容許寵物進入？一般而言，是否准許顧客攜帶貓隻進入超市，須視乎商戶及物業管理公司的規定，並考慮處所實際用途及相關牌照要求。

一般而言，是否准許顧客攜帶貓隻進入超市，須視乎商戶及物業管理公司的規定，並考慮處所實際用途及相關牌照要求。（資料圖片）

根據香港法例第132X章《食物業規例》，法例對狗隻進入食物業處所有特定限制。至於貓隻，法例並非一律禁止牠們進入所有零售場所，但對持牌食物業處所的廚房及食物室設有規定。食物環境衞生署《食物衞生守則》指出，除了指定例外情況之外，任何人均不得容許貓狗等活生動物進入食物業處所的廚房或食物室，以免動物身上的病原體、寄生蟲及毛髮污染食物或設備。

因此，即使超市本身容許顧客攜帶寵物，也不代表寵物可以進入所有區域，或直接坐在購物車內。

食物環境衞生署《食物衞生守則》指出，除了指定例外情況之外，任何人均不得容許貓狗等活生動物進入食物業處所的廚房或食物室。（資料圖片）

（Facebook群組「東張西望關注組」）