買貓注意｜誤信賣家「貓癬會自癒」　女主人慘被傳染　俏臉變這樣

大陸浙江嘉興一名女子花費2600元人民幣購買一隻寵物貓，卻因信任賣家「貓癬不用治療會自行痊癒」的說法，導致自己也遭到感染，臉部出現大片紅斑。



這名女子表示，當初購買寵物貓時，是想為生活增添一些樂趣。在交易過程中，賣家確實有提到這隻貓有輕微貓癬，但同時表示：

不用治療、不用買藥，會自行痊癒。

示意圖（微博@我叫皮小徐）

點擊圖輯查看事情經過：

+ 4

由於相信賣家的專業判斷，她便未多做考慮就將貓帶回家。

豈料，貓咪到家僅數天，女子的皮膚就開始出現發紅、發癢的症狀。原本以為只是普通過敏反應，但症狀持續惡化，最後不得不就醫診治，經醫生診斷確認是感染了貓癬。

醫生指出，貓癬是一種真菌感染，當人體免疫力較弱時特別容易被傳染，尤其是透過直接接觸或在密閉空間內共處時，真菌孢子更容易傳播。雖然貓癬不算重症，但康復時間較長，且會造成嚴重搔癢，還可能在皮膚上留下痕跡，對愛美人士來說是相當困擾的疾病。

此事件引發輿論關注，許多網友認為，作為專業的寵物商家，應該清楚了解貓癬的傳染風險，不應為了快速出售而輕忽處理。正確做法應該是將患有貓癬的寵物進行隔離治療，待完全康復後才進行販售。

相關文章：內地女做美甲竟感染HPV病毒 指甲縫長出「椰菜花」恐怖照瘋傳

+ 18

延伸閱讀：

已逝喜劇演員羅賓威廉斯「AI影片」瘋傳 導演女兒怒斥：有夠噁心

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】