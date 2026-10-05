將軍澳私樓男赤膊行平台！住客斥影響屋苑檔次　網民反批偷拍無品

天氣酷熱下，不少男士或會選擇打大赤膊！日前有住在將軍澳私人屋苑的住客在網上群組公審，指有男街坊赤膊在屋苑平台行走，認為對方未有穿著上衣的行為會「影低屋苑檔次」，又稱「我仲以為係裝修師傅或者係搬運工」，引來網民圍剿並批評他「狗眼看人低」，「冇著褲就話啫」、「赤膊上身本身並不等於違法，亦不代表對方係裝修工人、搬運工或『影低屋苑檔次』，如果冇違規，就不應以衣著、外觀或假定職業去貶低人」。



有住在將軍澳私人屋苑的住戶公審，指有男街坊赤膊在屋苑平台行走，認為行為會「影低屋苑檔次」，引來網民圍剿。（示意圖／資料圖片）

該男住客在facebook群組「維景天地」上傳1張照片，表示理解近日天氣炎熱，但仍不滿有男街坊赤裸上身在屋苑範圍「周街走」，認為此舉會「影低（拉低或影響）我哋屋苑檔次」，又稱「如果唔係認得你，我仲以為係裝修師傅或者係搬運工」，發帖盼望對方留意，下次勿再赤膊上身。

私樓男赤裸上身行平台 住戶公審斥：影低屋苑檔次

相中可見，在將軍澳私人屋苑維景灣畔的平台，1名皮膚黝黑的男子正赤裸上身地行走，他左右手分別拿著毛巾，下半身穿著一條黑色短褲，腳穿運動鞋，從其裝束來看，頗大機會是剛做完運動。

該男子赤裸上身在屋苑平台行走，見他下半身穿著黑色短褲，腳穿運動鞋，估計剛做完運動。（「fb＠維景天地」圖片）

樓主被網民斥狗眼看人低

許多網民反感樓主言論，反批對方為人「自覺高尚」，又揶揄「咁靚女著低胸小背心又需唔需要影相出post投訴？」、「你個樣夠影響香港檔次啦，你唔蒙面？」。

「唔知以為維景係啲幾億豪宅區」



「你係咪真係覺得自己住私樓質素好好？巴X閉？冇著褲就話啫」



「行山見過佢，應該係行山返嚟熱到飛起」



「希望你下次唔好偷拍人哋擺上網公審」



你咁叻咪報警，差佬都話你戇X啦 網民意見

網民力撐赤裸上身無違法：又無影響到人

不少留言力撐相中男行為未有違法，「沒有影響他人，又沒有在公眾場合露出不能展露的身體部位，我覺得無問題」、「赤膊上身本身並不等於違法，亦不代表對方係裝修工人、搬運工或『影低屋苑檔次』，如果屋苑有明確規條，請交由管理處按規條公平處理；如果冇違規，就不應以衣著、外觀或假定職業去貶低人」、「呢個係佢生活同自由權利，你咁樣有歧視之嫌」。但有人覺得赤膊上身的確觀感不好，「在屋苑內注意衣著儀容係尊重自己同尊重別人」。

大律師陸偉雄曾表示，法例無規定不可赤裸上身，若無故意滋擾他人，亦不構成性騷擾。（資料圖片／湯致遠攝）

大律師陸偉雄：法例無規定不可赤裸上身

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪可被罰款2,000元及監禁6個月。

而大律師陸偉雄過往曾回覆傳媒表示，法例無規定不可赤裸上身，若無故意滋擾他人，如赤裸上身送貨並無違法，亦不構成性騷擾。

（facebook＠維景天地）