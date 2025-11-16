鄰居客廳晾內衣褲！豪宅戶不滿被「對正」斥唔知醜　1句惹網圍插

在自己家中晾放衣物，竟然會引來鄰居不滿投訴？有私樓住戶在社交平台發文，公審鄰居屢次在客廳晾放內衣褲，她不滿被內衣褲「對正」曾多次向管理處投訴，但對方都未有改善，氣憤不已遂公審斥「知唔知醜字點寫？」



帖文引來網民「圍插」，紛紛反指她多事，「人哋屋企晾衫都要管？」、「你自己裝返個窗簾咪解決咗囉」、「你唔刻意望過人哋間屋，點知人哋入邊晾啲乜嘢？」，又揶揄「難道你就係祖師爺？」、「清朝人搬返你個四合院住啦」。



有私人屋苑住戶在客廳晾放內衣褲，遭鄰居屢向管理處投訴，更被公審「核突同邪門」。（threads圖片）

事主在threads帳號「amythedigitalartist」發帖，標籤地點為港島鴨脷洲的深灣軒，她公審鄰居多次將內衣褲晾放在客廳，而其單位剛好「對正」內衣褲，指受這問題困擾數年，亦曾多次向管理處反映投訴，但對方依然沒有改善。樓主表示「一次兩次當然無所謂」，但不滿鄰居「日日係咁」，形容「我面海客廳窗長年俾個八婆啲胸圍底褲擋着，核突同邪門」，故批評對方「知唔知醜字點寫？」

鄰居客廳晾內衣褲 私樓戶不滿被「對正」怒公審

從樓主上傳相中可見，她從住處拍向鄰居單位，顯示對方於客廳擺放晾衫架，架上正晾放1件黑色胸圍，但就未見內褲，而晾衫架位置靠近窗邊，相信屋主是想借陽光照射，將衣物盡快晾乾，未料遭樓主公審。

該住戶在單位客廳近窗位置晾放胸圍和內褲，被鄰居拍照公審。（threads圖片）

網民斥多事：唔講以為掛喺你屋企

帖文引來網民紛紛批評樓主「管太多」，「人哋屋企晾衫都要管？」、「你都黐得幾勻循，唔講以為掛喺你屋企」、「你窗口出面嘅風景唔係你㗎喎，你擁有嘅只係單位本身」、「佢又唔係祼體俾你見到有咩問題，唔通你唔着內衣？」、「你自己裝返個窗簾咪解決咗囉」、「人哋個晾衫架擺喺窗邊有啲太陽晾衫，完全合情合理」、「管理處都無嘢做到即係唔違例，咁高檔插盲自己對眼囉」，更反過來斥責她偷窺鄰居私隱，「人哋都未X投訴你視姦佢個膊lock」、「你唔刻意望過人哋間屋，點知人哋入邊晾啲乜嘢？」

網民嘲諷：清朝人搬返你個四合院住啦

亦有不少留言嘲諷樓主，「難道你就係祖師爺？」、「千幾萬買層樓遇着樓主呢種癲X你話點算好」、「唔知以為返X咗秦朝，今次真。尋秦記」、「清朝人搬返你個四合院住啦」、「建議住太平洋中間，管晒成個海，仲要唔會有隔籬鄰舍，直接治標又治本」、「有無考慮過搬入一個萬里無人嘅深山？咁就無嘢影響到你嘅觀感」。

網民一面倒批評樓主，又有人笑指「唔好嬲，我同你P走佢」。（「threads＠henry.life.4ever」圖片）

