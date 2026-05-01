遠處住宅窗戶貼反光貼！私樓女稱陽光反射感刺眼　網民：唔望咪得

猛烈太陽照射屋內，有人會選擇在窗戶貼上反光貼，但此舉竟引來他人投訴？有住在沙田火炭私人屋苑的住戶，近日在社交平台群組大呻，指窗戶直望對面較遠處的住宅，有住客使用玻璃反光貼，令陽光反射到她家中，形容光線「剌眼得不可接受」，遂求助解決方法。



網民紛紛批評樓主多事，「距離咁遠都接受唔到？」、「你唔望咪得囉，無人叫你定格望住窗外」、「正宗人哋唞大啖啲氣都關你事」，亦有留言揶揄，「海景樓都好多海面反光，使唔使填咗個海佢？」、「由源頭處理，打1823投訴太陽光害嚴重影響生活」。



有銀禧花園高層戶家中直望艷霞花園，因對面有住戶使用玻璃反光貼，她指陽光反射時甚感「剌眼」。（facebook「銀禧花園街坊會」圖片）

事主在facebook群組「銀禧花園街坊會」圖文並茂發帖，指距離她較遠的住宅，有住戶疑似在窗戶貼上遮光貼（玻璃反光貼），有隔熱和防曬之用，但隨之令陽光反射到她家中，形容光線「剌眼得不可接受」，故詢問有否同棟的鄰居受困擾，並想了解「應如何跟進？」。

遠處住宅戶貼遮光貼 私樓戶指陽光射入屋：剌眼得不可接受

從樓主拍攝的相片可見，她是住在火炭銀禧花園高層，窗戶對出直望較為遠處的艷霞花園。不過艷霞花園有住戶在自家窗戶使用玻璃反光貼，由於日間陽光猛烈，反射的光線剛好照射到樓主家中，她因而覺得難忍受擾。

許多網民圍剿樓主「多事」，相關帖文目前已被刪除。（facebook「銀禧花園街坊會」截圖）

網民傻眼：距離咁遠都接受唔到？

帖文一出，網民都一面倒圍剿樓主，並質疑「全世界圍住你轉？」，「人哋無犯法，你跟乜進」、「你唔望咪得囉，無人叫你定格望住窗外」、「距離咁遠都接受唔到？」、「地球每分鐘都會移動，窗門折射太陽光嘅角度就會不同，射到你到都唔會太多時間」、「都係一陣啫，咁都包容唔到，睇見你咁做人都辛苦」、「麻X煩，講你」、「正宗人哋唞大啖啲氣都關你事」、「符合香港人形象，諸多投訴」。

事主遭網民留言寸爆：call後羿射埋個太陽落嚟

另有留言瘋狂揶揄調侃，「你做保安㗎？要望實個窗，驚有嘢入嚟（間屋）？」、「海景樓都好多海面反光，使唔使填咗個海佢？」、「我可唔可以投訴中環咁多寫字樓反光影響我，所以應該拆晒」、「咁市中心的玻璃牆膜大廈，請問要佢成幢拆嗎」，認為樓主若接受不了，建議「由源頭處理，打1823投訴太陽光害嚴重影響生活」、「call後羿射埋個太陽落嚟」、「賣樓咪得囉」、「周圍都係窗，無限個反射角，點避？一係買哥連臣角，應該就唔會有反射問題」。相關帖文目前已被刪除。

（facebook「銀禧花園街坊會」）