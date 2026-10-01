亞運網球黃澤林穩奪牌創歷史│名校出身哈佛招手　揭選讀港大原因

名古屋亞運會網球賽事迎來歷史性一刻！22歲香港「網球一哥」黃澤林（Coleman）於男單8強賽事中表現神勇，僅花約1小時便以直落兩盤6:3及6:0擊敗泰國好手森利查（Kasidit Samrej），勇闖4強。由於亞運網球賽事不設季軍戰，他已成功打破香港網球隊自1962年雅加達亞運奪得女雙銀牌以來，長達64年的亞運網球獎牌荒，並奪得隊史首面單打獎牌！



在這場關鍵戰役中，黃澤林全場更轟出8個「ACE」球，盡顯實力，他將於明天（10月2日）與烏茲別克代表、上屆亞運銅牌得主蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov）對戰，爭取打入決賽。而在球場以外，這位頂尖運動員是名校出身的尖子，數年前，哈佛、史丹福、普林斯頓等美國名校曾向他招手，但黃澤林最終決定「棄美留港」，透過「頂尖運動員入學計劃」入讀港大，目前是港大工商管理學士學生，他的決定正正反映了職業運動員面對學業與前途的真實難題。



香港亞運網球代表黃澤林，歷史性殺入四強賽事，穩奪奬牌。（資料圖片/Getty Images）

黃澤林勇闖名古屋亞運男單4強，為香港網球隊鎖定相隔64年的亞運獎牌。（香港大學網站圖片）（香港大學網站圖片）

棄哈佛史丹福名校招手 留港升學全因1個決定

回顧黃澤林的網球之路，5歲那年因胞姊生病缺席網球課，父親安排他頂替上課，讓他從此與網球結下不解之緣。自般咸道官立小學升讀拔萃男書院後，他長年外出比賽，1年逾半時間不在香港。憑着2座青少年大滿貫雙打冠軍等輝煌成績，他曾獲哈佛、史丹福及普林斯頓等美國頂尖學府的青睞。而黃澤林的父母均從事教育工作，父親是小學校長，母親則是教師，家庭對學業一向極為重視，而他亦要同時兼顧體育與學業。

亞運2026網球｜香港網球代表黃澤林連續兩屆晉級8強。（資料圖片/趙子晉攝）

22歲香港「網球一哥」黃澤林在亞運男單8強直落兩盤擊敗泰國球手森利查，晉身4強。（香港大學網站圖片）

拒被「業餘」身分掣肘 職業網球與學業的掙扎

面對眾多海外名校招手，黃澤林為何選擇留港？這原來是一道由「業餘」築起的牆。美國的大學體系以校隊賽事為主，學生運動員必須保持業餘身分。這意味如果黃澤林選擇赴美升學，便無法以職業球手身分參加ATP巡迴賽，這與他決心轉戰職業網壇的生涯規劃產生矛盾，而在升學與成為全職運動員之間，他一度陷入難以取捨的兩難局面。

黃澤林年少成名，曾奪得2座青少年大滿貫雙打冠軍，亦獲多間美國頂尖大學招手。（香港大學網站圖片）

入讀港大獲40萬元獎學金 「第三條路」成就雙軌人生

最終在2022年，黃澤林選擇了香港大學提供的「第三條路」。港大作為香港首間推出「頂尖運動員入學計劃」的大專院校，對於在國際或地區賽事取得佳績的運動員給予入學彈性，黃澤林就透過該計劃成功入讀工商管理學士課程，並獲頒港幣40萬元的「李兆基頂尖運動員獎學金」。校方不僅提供個人學業輔導，更安排彈性上學及把課堂錄影上網，讓他在海外比賽時仍能緊貼學習進度。

黃澤林曾獲哈佛、史丹福及普林斯頓等名校青睞，最終選擇留港升學及繼續職業網球生涯。（香港大學網站圖片）

運動員不必2選1 體育與學業完美並存

該筆獎學金除了用於減免學費，還涵蓋了生活、住宿及國際交流的支援。對黃澤林而言，港大解決的不是「讀不讀書」的問題，而是讓他能無後顧之憂地在全球征戰之際完成學業。他的成功經歷證明，體育與學業並非必然互相排斥——前提是有一所願意配合運動員節奏的學校。

如今黃澤林在名古屋亞運舞台發光發熱，當年留在香港的決定，成就了這條與別不同的雙軌人生。