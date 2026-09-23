亞運棒球港隊投手洪泓澤三振韓國金倒永　《點五步》拍不到的結局

2016年，港產棒球電影《點五步》上映，片中主角胡子彤其後登上香港電影金像獎頒獎台，拿走最佳新演員。10年後的2026年這個9月，這部電影以《最初の半步》之名登陸日本戲院；同一個月，34歲的胡子彤放下演藝工作，相隔12年重披港隊球衣，代表香港到日本出戰亞運。9月22日晚上，港隊以0:13輸給韓國隊。



港隊輸了，但港隊也贏了！皆因香港投手洪泓澤在劣勢下，竟然三振了韓國全壘打王金倒永。電影沒有拍到的續集，在現實中活生生上演。



香港男子棒球隊。（夏家朗攝）

香港電影《點五步》，是2016年的香港運動電影，由陳志發執導，監製陳慶嘉及柯星沛，由廖啟智、林耀聲及胡子彤領銜主演。（《點五步》劇照）

香港VS韓國 0:13敗陣 為何那球三振如此矚目？

2026名古屋亞運棒球賽事，於9月22日晚上演香港對韓國戲碼，來到第七局，比數0:13，比賽提前結束。



計分板上的差距，就是港隊與韓國隊的實力差距，眼前的是衝擊亞運五連霸的韓國，正牌職業明星陣容；港隊則是一支半職業、可說是靠業餘球員撐起來的隊伍。在外界看來是一敗塗地的比賽，港隊投手洪泓澤卻做了一件比數買不到的事：他讓韓國全壘打王金倒永揮棒落空，三振出局。

韓國棒球的全壘打王金倒永。（Getty Images）

對重振打者拿下三振如同走鋼線

不是電影，沒有慢鏡頭，沒有配樂，看台觀眾也未必即時意識到發生了甚麼，但棒球迷知道，面對那個重磅層級的打者拿下一記三振，投出的每一球都走在鋼線上，而洪泓澤這次沿着鋼線走到彼岸。

這一幕，港隊的老球迷似曾相識：2018年雅加達亞運，港隊面對最終奪金的韓國搶下3分、打出8支安打，包括何華生的一支全壘打，賽後有網民用周星馳《破壞之王》的「外賣仔大戰斷水流大師兄」來形容那場球賽。8年之後，換了一代球手，劇本還是沒變，仍然是輸掉比數，但贏回一個瞬間。



香港棒球隊投手洪泓澤。（受訪者提供）

韓國棒球隊的星級陣容是如何組成的？

要明白這記三振的重量，先要明白韓國隊在打甚麼。



這支韓國隊的組軍方式，近兩屆已經改變。自2023年杭州亞運起，KBO一改以往「徵召老將湊兵役豁免」的做法，改以年輕球員為骨幹，今屆24人名單，21人是25歲以下，另外3張外卡留給25至29歲的當打球員，每支球團最多徵召3人，連業餘球員也不選，一切圍繞金牌作最務實的計算。主帥柳志炫（Ryu Ji-hyun）的目標，是史無前例的亞運棒球第五面連續金牌，之前的廣州、仁川、雅加達和杭州亞運，韓國隊已連取四屆金牌。

陣中的名字，足夠說明等級，當中包括2024年KBO MVP金倒永，單季38支全壘打、40次盜壘，韓職史上最年輕「30-30」成員；隊長盧施煥，對港隊一戰首局就轟出兩分炮；還有文保景、金周元等韓職明星。



亞運棒球賽現場。（夏家朗攝）

韓國奪金牌球員可免兵役：球賽是為人生而打

更現實的背景是：亞運金牌意味着兵役豁免。韓國《中央日報》年初的專題標題寫得直白：「KIA虎隊球員的兵役豁免，繫於亞運」；金倒永正瞄準美職棒發展，這面金牌直接決定他的職業生涯軌跡。2023年杭州亞運，他因傷入不到最後名單，只能看着隊友奪金、順便拿走免兵役資格；三年後，終於輪到他自己上場，為人生打這一仗。

所以韓國隊的球員，上陣不是來表演的，而是來搏命的。



港隊就站在這樣的對手面前，明知勝負早已寫定，仍然把每一球投完、每一局守完。這是體育最老派的浪漫：就算沒勝算，也要盡力打出一場精彩的比賽，這才叫勇氣。

亞運棒球賽現場。（夏家朗攝）

港棒將對中華台北：還有半步要行

目前這支港隊的骨幹，是自1997年執教至今的總教練區學良，教練團裏還有來自台灣的教練呂文生。這支球隊的建隊方式，台灣媒體概括得準確：天賦不及人，就用防守和控制跟你耗。港隊的亞運史，也確實是一步一步行出來的：2018年雅加達，他們擊敗東道主印尼，拿下亞運史上第一場勝仗，以第6名寫下歷來最佳成績；上屆杭州，再從泰國身上添一勝，獎牌對他們仍然遙遠，但港隊還是堅持盡力打到最後。

在今屆亞運的棒球賽事中，港隊已經兩戰兩敗，即先負泰國、再負韓國，今晚（9月23日）將在小組賽最後一戰迎戰中華台北。今晚過後，無論計分板上的數字如何，現實中的《點五步》故事，又翻過新一章。



以棒球為主題的港產片《點五步》，熱血劇情令不少觀眾感動。（《點五步》劇照）

港產片《點五步》男主角胡子彤，在今屆亞運亦代表香港棒球隊出賽。（IG@tonywutsztung）

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