沈曉榆Lydia奪亞運2026香港首金　關於沈曉榆你要知道的10件事！

【名古屋亞運／亞運2026／ 香港武術隊】港隊亞運持旗手沈曉榆在愛知縣名古屋亞運女子長拳項目奪金，是香港隊今屆首面金牌，賽後感言台上分半鐘的演出是10多年努力的成果。鏡頭背後，沈曉榆還有許多小故事，除了認真的武術外，她試過追不上功課進度、動過退役念頭，更是「追星少女」。



沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

一、6歲由媽媽帶去興趣班 8歲已加入香港武術隊

沈曉榆6歲已接觸武術，起點是媽媽安排的興趣班，也學過體操等活動，當時沒有想過會成為運動員。覺得「好玩」而繼續學習武術，她8歲已入選香港武術隊後，自始放學便去訓練。

沈曉榆ig韓團照置頂 亞運2026港首金解鯊魚綽號 誰令她成運動員

沈曉榆Lydia經常在社交平台分享照片。（lydia_sham@IG）

二、中二曾追不上功課 靠彈性上學安排繼續習武

沈曉榆曾在香港體育學院的運動員網誌分享，中二時功課與訓練難兼顧，每次出國比賽回港，學習進度便容易落後。後來體院向父母介紹「夥伴學校計劃」入讀沙田學院，透過彈性修讀、補習及網上學習等支援，讓她兼顧高中學業和全職訓練。

亞運武術｜沈曉榆奪今屆香港第一金。（趙子晉攝）

三、傷患問題媽媽希望她專心讀書 曾有退役念頭

沈曉榆接受媒體訪問時透露，因為滿身傷患令母親非常擔心，勸她專心讀書，反正已有大學取錄。她一度遇上十字韌帶重傷，也曾想過放棄運動員生涯，但奪得亞運獎牌的夢想一直推動她前進。

沈曉榆是韓團EXO粉絲，曾在見面會上向成員伯賢介紹自己是運動員。（lydia_sham＠IG）

四、追EXO伯賢追出動力 曾親口告訴偶像自己是運動員

沈曉榆接受媒體報道時，表示曾在EXO見面會上向成員伯賢介紹自己是運動員。沈曉榆憶述伯賢在演唱會上讀她燈牌上的字，見到偶像在台上賣力演出，令她也希望自己在賽場上有所成就，增添她前進動力。

名古屋亞運武術｜沈曉榆提及她的戰衣是由胞姐設計，背後有代表全能的六角形，代表香港的獅子山及心愛的韓國男團EXO。（趙子晉攝）

港隊運動員沈曉榆與韓國男團EXO合照。（沈曉榆Instagram）

五、亞運戰衣由胞姊設計 藏EXO彩蛋

沈曉榆奪金時穿的戰衣背後有特別意義，她奪金後受訪，透露戰衣由姐姐設計，以六邊形作設計主軸，寓意全能的「六邊形戰士」，背後亦有獅子山圖案，象徵獅子山精神。她知道設計採用六邊形後，再加入自己喜歡的韓團EXO標誌。

六、理大物理治療學生 學業背景也有看頭

除了運動上的好成續，沈曉榆早年已希望讀物理治療，理大《勵學利民》資料顯示，她透過傑出運動員推薦計劃入學，是理大物理治療學（榮譽）理學士課程學生，理大曾發文分享她出戰世界大學生運動會及世界運動會。

16年後，耿曉靈退居幕後，成為沈曉榆的教練。（趙子晉攝）

七、教練也是亞運金牌得主 相隔16年贏同一項目

沈曉榆奪金後和教練耿曉靈相擁的照片既感人也有額外意義。耿曉靈是2010年廣州亞運女子長拳金牌，原本是沈曉榆的大師姐，變師徒關係後雙方已合作10年，相隔16年由「徒弟」再贏，亦結束了香港武術自2010年廣州亞運女子長拳奪金後16年的亞運金牌等待。

亞運2026｜沈曉榆長拳奪港隊武術16年首金 與師姐聯袂也是傳承

沈曉榆Lydia經常在社交平台分享照片。（lydia_sham@IG）

八、三戰亞運終登上頒獎台

沈曉榆過去兩屆亞運均未獲獎牌，今次在16名決賽選手中倒數第2位出場，以9.713分完成比賽，僅比澳門選手高0.003分。最後一名選手完成後，金牌才正式確定，是香港武術隊事隔16年再亞運奪金。

亞運2026｜沈曉榆奪香港第一金 女子長拳封后 三戰亞運終圓夢

沈曉榆Lydia經常在社交平台分享照片。（lydia_sham@IG）

九、武術冠軍也想挑戰馬拉松 先由10公里開始

沈曉榆除了武術也熱愛慢跑，假期跑步是她的減壓方法。她過去曾接受《香港01》訪問，指希望先試10公里賽，將來再成為馬拉松跑手。跑步亦是她的訓練之一，她形容完成一套約90秒的武術套路，就像跑一趟加入大量動作的400米，對體能要求甚高。

名古屋亞運武術｜沈曉榆的指甲同樣充滿心思，五隻手指亦與今屆亞運有關。（趙子晉攝）

十、亞運奪金可獲100萬獎金

沈曉榆奪得港隊今屆亞運首金，據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，她個人項目奪金可獲100萬港元獎金。