有片｜阿伯疑偷聞底褲！湊近村屋門前晾衫架　網民斥嘔心：真羞家

貼身衣物切勿隨便晾放門外！本港網絡瘋傳1條影片，顯示有老伯途經村屋範圍，見有戶人家在門外擺放晾衣架，趁無人留意之時竟然將頭湊近1條內褲，動作被質疑似在「聞底褲」，引來網民大驚，紛紛斥責其行為嘔心，「真係羞家」。但有人留言估計對方只是將內褲當紙巾「擤鼻涕」，反指屋主有責任避免事件，「咁大條底褲晾到咁揚眼」、「底衫底褲唔好晾出面啦」。



有老伯途經村屋單位門前，湊近晾衫架疑似「聞底褲」遭斥嘔心。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

村屋居民門前擺晾衣架 掛衣物連內褲

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」分享影片，配以標題「搵家人認領返佢」。片段長約10秒，顯示事發於周三（9月30日）下午約3時半，有村屋居民在自家門前擺放晾衣架，上方掛有衣物，以及1條白色內褲。

有村屋居民在自家門前擺放晾衣架，上方掛有衣物以及1條白色內褲。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

途經老伯仔細查看四周，發現無人留意。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

阿伯湊近晾衫架 疑似「聞底褲」

其間1名戴帽的老伯經過，他查看四周發現無人之際，竟然上前揉捏內褲，然後將頭湊近疑似「聞底褲」。老伯事後極速離開現場，而過程卻被屋主安裝在上方的閉路電視全程記錄下來。

老伯上前揉捏內褲，再將頭湊近疑似「聞底褲」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

老伯上前揉捏內褲，再將頭湊近疑似「聞底褲」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

老伯上前揉捏內褲，再將頭湊近疑似「聞底褲」。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

他事的極速離開現場，過程卻被上方的閉路電視記錄下來。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民斥變態：好嘔心

帖文引來網民驚呼嘔心，「真係羞家」、「世界咁大，真係咩人都有㗎」、「服了底褲伯伯，又無腦仲要死鹹濕，而家四周圍都有CCTV」、「如果（住）同一條村，阿叔真係搵窿捐」，又揶揄「阿叔話聞一聞心情開朗」、「索一索，舒筋活絡」。

有網民認為貼身衣物不應晾在屋外，以免遇到和片中類似情況。（「fb＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

內衣衫褲不應晾屋外？ 網民提醒：要自保

另有人覺得老伯更似將內褲當紙巾，「擤鼻涕啫」，但認為無論對方作出任何行為，指屋主本身都有責任避免事件：

「你放嚿肉喺地下都會有狗嚟食」



「阿伯係變態，但你都好唔知醜，咁大條底褲晾到咁揚眼」



「其實普通衣物都唔應該喺門口晾曬，除非有人長時間睇住，因為一日之內都不知道有幾多人行過，隨時當你啲衣服抹手紙咁用」



以後啲底衫底褲，千祈唔好晾喺出面 網民提醒

（facebook＠香港突發事故報料區及討論區）